Čistá mobilita se v ČR rozvíjí, ale zaostává za evropským průměrem

Podpora, kterou poskytly Ministerstvo dopravy (MD) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v letech 2019 až 2025, přispěla k rozvoji čisté mobility, tedy k nízkoemisní dopravě v ČR. Avšak počet elektromobilů v Česku zaostává za evropským průměrem. A nebyly splněny některé stanovené cíle související s dobíjením: část dálniční sítě směrem na hranice s Německem a Polskem není dostatečně pokryta veřejnými dobíjecími stanicemi. Není dokončena ani nová legislativa pro bezpečné dobíjení a parkování vozidel na alternativní paliva v hromadných garážích. Z operačního programu Doprava 2021–2027 nebyla vybudována žádná dobíjecí stanice, ačkoliv plán hovořil o nejméně 500 veřejných dobíjecích stanicích do konce roku 2024. Ukázala to kontrola NKÚ zaměřená na rozvoj čisté mobility v ČR.
ČR je v přepočtu elektrických a hybridních automobilů na 100 tisíc obyvatel pod evropským průměrem, konkrétně na 24. místě. Koncem září 2025 bylo v ČR registrováno celkem 54 864 osobních elektromobilů a dodávek do 3,5 tuny. Tvořily tak 1,2 % vozového parku v ČR. V Německu, Rakousku a Velké Británii tvoří elektromobily přes 6 % a v Norsku dokonce přes 33 % vozového parku (viz mezinárodní srovnání). Vnitrostátní cíl čisté mobility dosáhnout v roce 2025 v ČR minimálně 50 000 osobních bateriových vozidel byl však splněn. Naopak nebyly dosaženy cíle počtu bateriových užitkových vozidel a autobusů a vozidel na vodíkový pohon. K 30. září 2025 nebyla v ČR zaznamenána žádná registrace dodávky, nákladního auta či autobusu na vodíkový pohon, ačkoliv plán hovořil o 50 dodávkách, deseti nákladních autech a deseti autobusech.
Kontrola NKÚ ukázala, že nebyly splněny tři závazné cíle* týkající se pokrytí dálniční sítě veřejnými dobíjecími stanicemi jak pro osobní, tak i nákladní elektrická vozidla. Např. na 86 km dlouhém úseku dálnice D5 mezi státní hranicí a Plzní a na 110 km dlouhé dálnici D11 mezi Prahou a Jaroměří nejsou veřejně dostupné dobíjecí parky pro osobní vozy či dodávky s celkovým výstupním výkonem alespoň 400 kW.
Z celkem 3 258 veřejně přístupných dobíjecích stanic v ČR** jich 1 318, tedy 41 %, bylo vybudováno s podporou z operačního programu Doprava 2014–2020. Z následného operačního programu Doprava 2021–2027 nebyla ale do doby ukončení kontroly NKÚ vybudována žádná dobíjecí stanice. Přitom dotace z tohoto programu měly do konce roku 2024 podpořit vybudování nejméně 500 provozuschopných veřejných dobíjecích stanic.
Celkem bylo z programu Doprava 2021–2027 vyčleněno 6 mld. Kč, které mají do konce roku 2029 přispět k instalaci 17 000 dobíjecích a plnicích stanic. Do ukončení kontroly NKÚ Ministerstvo dopravy zaregistrovalo 116 projektů za 5,5 mld. Kč a vydalo 56 rozhodnutí o poskytnutí dotace. Riziko, že by cíle pro rok 2029 nebyly splněny, je tedy podle NKÚ nízké. Zaregistrované projekty totiž dosahují 91 % plánované alokace.
Kontrola dále ukázala, že není dokončena nová legislativa pro bezpečné dobíjení a parkování vozidel na alternativní paliva v hromadných garážích. Přitom pravidla pro parkování vozidel na plynná paliva měla být přijata do konce roku 2021 a pravidla pro bezpečné dobíjení elektromobilů do konce roku 2025. MPO má při přípravě těchto opatření koordinační roli. Za nastavení pravidel jsou odpovědná hned čtyři ministerstva – dopravy, vnitra, zdravotnictví a pro místní rozvoj. Do doby ukončení kontroly NKÚ u nich nedošlo ke shodě na opatřeních.
* Cíle stanovuje Českou republikou schválené evropské nařízení AFIR, tedy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva.
** Údaj k 30. září 2025.
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