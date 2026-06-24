Cirkulární ekonomika jako nástroj pro finanční efektivitu a surovinovou bezpečnost podniků - ohlédnutí za workshopem Cesta k cirkularitě

Odborný program online workshopu Cesta k cirkularitě, který v červnu organizoval portál Průmyslová ekologie ve spolupráci se společností WASTen Star Holding, byl navržen jako logický průvodce tématem od koncepční úrovně až po detailní praxi.
Od vize státu k praktickým řešením firem
V úvodu Ing. Pavlína Kulhánková z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR představila státní vizi podpory a Martin Veverka z Deloitte Czech Republic navázal konkrétní mapou dotačních výzev pro financování modernizace. Nejsilnější stránkou celé akce však bylo sdílení reálného know‑how bez suché teorie, kdy Patrik Luxemburk ze společnosti Stabilplastik ukázal na konkrétních datech úspěchy i slepé uličky ze své vlastní firemní praxe. Závěr programu pak patřil představení nejnovějších strojů a postupů pro recyklaci materiálů.
V rámci workshopu vystoupil také Radek Hořeňovský, který citoval Waltera R. Stahela, průkopníka cirkulární ekonomiky: „Zboží dneška je zdrojem zítřka za včerejší ceny.“ Tento vizionářský výrok pronesl Stahel již na počátku 80. let 20. století, kdy ve Švýcarsku založil Product‑Life Institut. Cirkulární ekonomika tedy není moderní módní výstřelek, ale ucelený ekonomický koncept, který ve své době reagoval na tehdejší ropnou krizi. Jak se ukazuje v současnosti, surovinová bezpečnost se po desetiletích stává opět klíčovou otázkou pro přežití a stabilní rozvoj každé výrobní firmy.
Cirkulární ekonomika jako strategický štít podniků
Proběhlá akce jasně ukázala, že cirkulární ekonomika je vysoce praktický a strategický nástroj pro moderní podnikání, nikoliv pouhá teoretická definice. Účastníci se přesvědčili, že zavedení těchto principů přináší firmám výrazné finanční benefity. Zisky mohou plynout z prodeje vlastních recyklovaných odpadů, zatímco úspory vznikají snížením spotřeby primárních surovin a nižšími náklady na likvidaci odpadu.
V situaci, kterou ovlivňuje krize v Perském zálivu, navíc cirkulární přístup zafungoval jako strategický štít. Pomohl firmám čelit nestabilitě trhu, zvýšil jejich surovinovou bezpečnost a snížil závislost na kolísavých dodávkách kritických zdrojů.
Propojení technologií, financí a odborného vedení
Cesta k úspěšné ekologické transformaci je však komplexní a přináší řadu technických, organizačních i finančních překážek. Podniky na trhu často narážejí na nedostatek investičních prostředků nebo potřebují odborné vedení s efektivním mapováním materiálových toků.
V této oblasti na akci vynikla klíčová role společnosti WASTen Star Holding. Ta zafungovala jako most propojující dodavatele pokročilých technologií s firmami, které hledaly řešení pro cirkulární transformaci. Společnost představila svůj kompletní servis, který pokrývá celý proces od prvotního zmapování materiálových toků a přesné identifikace potenciálu využití druhotných surovin až po finální realizaci a zajištění kapitálu.
Účastníci si tak z akce odnesli komplexní balíček informací – od dotačních peněz přes strategii až po konkrétní nástroje pro snížení nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti.
Úspěch červnového workshopu jasně potvrdil, že transformace českého průmyslu směrem k udržitelnosti a surovinové nezávislosti teprve začíná. Pro velký zájem proto budeme v tomto úspěšném formátu pokračovat i v dalším období. Již nyní připravujeme podzimní pokračování. Pokud máte konkrétní témata, která by podle vás měla na příštím setkání zaznít, neváhejte své náměty poslat přímo do redakce Průmyslové ekologie.
Nenechte si ujít příležitost posunout i váš podnik směrem k cirkulární efektivitě a využijte aktuální možnosti:
- Získejte kompletní materiály: Požádejte o zaslání prezentací a podkladů z jednotlivých přednášek přímo do vaší e-mailové schránky.
- Zajistěte si individuální konzultaci: Přihlaste se předběžně ke konzultaci ke konkrétnímu tématu, které vaše firma aktuálně řeší (audit, technologie či dotace).
- Zapište se na seznam zájemců: Buďte mezi prvními, kdo obdrží pozvánku a exkluzivní informace o chystaném podzimním setkání.
Komentáře