ČHMÚ vydal předběžnou zprávu s hodnocením kvality ovzduší za rok 2025

Rok 2025 byl z hlediska kvality ovzduší vyhovující. Prodloužil tak období od roku 2020, kdy lze konstatovat, že koncentrace látek znečišťujících ovzduší byly výrazně nižší než v předchozím období. Koncentrace suspendovaných částic PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého (NO2) a oxidu uhelnatého (CO) dosáhly v roce 2025 druhých nejnižších hodnot za dobu jejich sledování, tj. od 90. let 20. století.
V roce 2025 splnily všechny hodnocené znečišťující látky, s výjimkou suspendovaných částic PM10 a přízemního O3, imisní limity podle v současnosti platné legislativy. V případě suspendovaných částic PM10 došlo k překročení imisního limitu pro průměrnou 24hodinovu koncentraci PM10 na jedné stanici z celkového počtu 116 stanic. Imisní limit přízemního O3 (v průměru za tříleté období 2023–2025) byl překročen na 9 % stanic, tj. na 6 z celkem 68 stanic. K překročení ročního imisního limitu PM10 nedochází od roku 2019 včetně a k překročení ročního imisního limitů PM2,5 nedošlo potřetí v řadě, počínaje rokem 2023; k překročení současných imisních limitů pro NO2 nedochází od roku 2020 včetně a k překročení současných imisních limitů pro SO2 a CO nedochází již řadu let.
Nejvyšší roční průměrné koncentrace PM10 byly v roce 2025 zaznamenány především na dopravních stanicích v Praze a současně na některých lokalitách v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (O/K/F-M). Zatímco v minulosti byly dlouhodobě nejvyšší hodnoty typicky spojovány především s aglomerací O/K/F-M, aktuální výsledky ukazují, že dopravně zatížené lokality v Praze dosahují srovnatelných koncentrací. Tento posun lze spojovat zejména s tím, že v aglomeraci Praha byl v roce 2025 zaznamenán nejčastější výskyt nepříznivých a mírně nepříznivých rozptylových podmínek v porovnání s ostatními zónami a aglomeracemi, což podporovalo akumulaci znečišťujících látek na dopravně exponovaných lokalitách.
Naopak nezanedbatelný lokální vliv na snížení koncentrací suspendovaných částic PM10 a PM2,5 v části Ostravska mělo odstavení významné části průmyslových zdrojů v areálu společnosti Liberty Ostrava, a. s. V celorepublikovém průměru byly nižší koncentrace ve srovnání s desetiletým průměrem 2015–2024 zaznamenány ve všech měsících roku s výjimkou února a března. Nižší průměrné koncentrace znečišťujících látek byly zaznamenány zejména v lednu a říjnu, kdy převažovaly z pohledu kvality ovzduší příznivé meteorologické a rozptylové podmínky. Na dlouhodobém zlepšování kvality ovzduší se pravděpodobně podílí i postupně realizovaná emisní opatření, jako je výměna kotlů v domácnostech, opatření na významných stacionárních zdrojích a obnova vozového parku.
Komentáře