ČHMÚ hodnotí situaci na území ČR v oborech klimatologie, hydrologie a kvalita ovzduší

ČHMÚ zveřejňuje stručné souhrnné měsíční hodnocení situace na území České republiky v oborech klimatologie, hydrologie a kvalita ovzduší. Odborná zpráva jak za ČR, tak klimatologické hodnocení v jednotlivých krajích je k dispozici na webových stránkách ČHMÚ.
Červenec 2025 na území ČR hodnotíme jako teplotně i srážkově normální měsíc. Průměrná měsíční teplota vzduchu na území ČR (17,9 °C) byla o 0,4 °C nižší než normál 1991–2020. V řadě průměrných červencových teplot od roku 1961 se letošní červenec řadí přibližně doprostřed, tj. jako 31. – 33. nejteplejší (nebo 33. – 35. nejchladnější). Vůbec nejvyšší červencová průměrná teplota (21,3 °C) byla zaznamenána v roce 2006 a naopak nejnižší (14,6 °C) v roce 1979. V posledních deseti letech jsme chladnější červenec než ten letošní zaznamenali pouze v roce 2020 s průměrnou teplotou 17,7 °C. V průměru na našem území spadlo 95 mm srážek (107 % srážkového normálu 1991–2020).
Průměrná délka slunečního svitu na území ČR byla tento měsíc 185,1 hodiny, což činí 79 % normálu 1991–2020. Nejtepleji bylo začátkem měsíce ve dnech 1. – 6. července, kdy denní maxima teploty vzduchu často překračovala tropických 30 °C. Nejvyšších hodnot denní maxima teploty vzduchu dosahovala ve dnech 2. a 3. července, kdy na některých stanicích překračovala 35 °C. V průběhu měsíce nastala tři chladná období (8. – 12., 16. – 18. a 27. – 31. července) s teplotou výrazněji pod hodnotou normálu. V těchto dnech denní maxima teploty vzduchu na stanicích často nedosahovala ani letních 25 °C. Nad tropických 30 °C se denní maxima teploty vzduchu (s uvážení standardní sítě stanic ČHMÚ) dostala alespoň na jedné stanici celkem v 11 dnech. Za posledních 25 let byl nižší počet tropických dní (pouze 5) zaznamenán jen ve velmi chladném červenci roku 2011, stejný počet jako letos (11 tropických dní) pak nastal v červenci 2001 a 2020.
Srážky se vyskytovaly v průběhu celého měsíce. Více srážek během měsíce spadlo na území Moravy a Slezska (116 mm, 126 % normálu) než na území Čech (84 mm, 95 % normálu). Z odtokového hlediska byl červenec dalším podprůměrným až výrazně podprůměrným měsícem v téměř všech hlavních povodích. Průměrné měsíční průtoky se na většině sledovaných toků pohybovaly mezi 20 až 80 % QVII. Nejméně vodné byly toky v povodí Vltavy a středního Labe (15–25 % QVII), naopak nejvíce vodné byly toky odvodňující Jeseníky a Beskydy, a také toky v povodí Lužické Nisy. V průběhu měsíce postupně ubývalo profilů s indikací hydrologického sucha.
Celkový stav hladiny v mělkém oběhu se zhoršil na silně podnormální, vydatnost pramenů zůstala mimořádně podnormální. Stav hladiny hlubokých vrtů zůstal silně podnormální. V porovnání s 30letým průměrem 1991–2020 byly v červenci standardní rozptylové podmínky. Červencová hodnota celorepublikových měsíčních průměrů koncentrací PM10 a PM2,5 byla v roce 2025 nejnižší za období 2015–2025. Červencová hodnota celorepublikových měsíčních průměr max. 8hod. koncentrací O3 byla v červenci pátá nejvyšší za období 2015–2025. Údaje v měsíční zprávě jsou pouze předběžné a mohou se ještě měnit, neboť data nebyla kompletně verifikována. Z důvodů procesu zpracování dat jsou do měsíčních hodnocení zahrnuta pouze neverifikovaná data z automatizovaných stanic.
