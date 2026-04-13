ČEZ se bude podílet na vývoji nového typu paliva pro reaktory dukovanského typu

13. 4. 2026| zdroj: ČEZ0

Skupina ČEZ rozšiřuje svou účast na vývoji paliva pro své jaderné elektrárny. Nově podepsala dohodu se společností Framatome a dalšími evropskými provozovateli o vývoji palivových souborů nové generace pro reaktory dukovanského typu (VVER-440).

Aktuální krok navazuje na dlouhodobou strategii české energetické firmy. Už v roce 2024 ČEZ podepsal se stejnou francouzskou společností memorandum o porozumění o vývoji paliva temelínského typu (VVER‑1000). Společný projekt pro dukovanský typ je tak dalším logickým krokem v oblasti diverzifikace dodavatelů, dlouhodobého zajištění paliva pro jaderné elektrárny a udržení a posílení nezbytného know‑how.

Jeho cílem je vytvořit modernizovaný typ paliva pro dlouhodobý a bezpečný provoz dukovanských bloků a zároveň zvýšit efektivitu celého palivového cyklu. Návrh i testování zahrnují postupy, na kterých se experti ČEZ – společně s kolegy z Finska, Slovenska a Maďarska – aktivně podílejí, od přípravy technických specifikací až po budoucí licenční kroky.

Technologie nové generace

„Dlouhodobá bezpečnost a efektivita našich jaderných elektráren je pro nás priorita. Zapojení do vývoje nového paliva je logickým pokračováním našich dosavadních aktivit v oblasti diverzifikace dodávek paliva, a umožní nám lépe připravit Dukovany na provoz v dalších desetiletích,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva a ředitel divize jaderné energetiky Skupiny ČEZ.

Nový typ paliva vzniká s důrazem na provozní spolehlivost, optimalizaci výkonových parametrů a zlepšení mechanické odolnosti palivových souborů. Vývoj zahrnuje i modernější koncepci transportních obalů a vícefázový testovací program, který prověří palivo v reálném provozu. „Jde o strategickou investici do budoucnosti Dukovan i české energetiky jako celku. Aktivní účast na vývoji paliva nám umožní lépe řídit klíčové dodavatelské řetězce a zajistit palivo pro dlouhodobý bezpečný provoz elektrárny,“ doplnil Bohdan Zronek.

Další postup a plánované kroky     

První fáze projektu zahrnuje detailní návrh jaderného paliva a přípravu výrobní dokumentace. Následovat budou materiálové zkoušky, hydraulické testy a výroba zkušebních palivových souborů. Současně probíhá sjednocování technických požadavků mezi zapojenými provozovateli, příprava na testování transportních obalů a analýzy dopadů na budoucí optimalizaci palivového cyklu.

