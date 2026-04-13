ČEZ se bude podílet na vývoji nového typu paliva pro reaktory dukovanského typu

Skupina ČEZ rozšiřuje svou účast na vývoji paliva pro své jaderné elektrárny. Nově podepsala dohodu se společností Framatome a dalšími evropskými provozovateli o vývoji palivových souborů nové generace pro reaktory dukovanského typu (VVER-440).
Aktuální krok navazuje na dlouhodobou strategii české energetické firmy. Už v roce 2024 ČEZ podepsal se stejnou francouzskou společností memorandum o porozumění o vývoji paliva temelínského typu (VVER‑1000). Společný projekt pro dukovanský typ je tak dalším logickým krokem v oblasti diverzifikace dodavatelů, dlouhodobého zajištění paliva pro jaderné elektrárny a udržení a posílení nezbytného know‑how.
Jeho cílem je vytvořit modernizovaný typ paliva pro dlouhodobý a bezpečný provoz dukovanských bloků a zároveň zvýšit efektivitu celého palivového cyklu. Návrh i testování zahrnují postupy, na kterých se experti ČEZ – společně s kolegy z Finska, Slovenska a Maďarska – aktivně podílejí, od přípravy technických specifikací až po budoucí licenční kroky.
Technologie nové generace
„Dlouhodobá bezpečnost a efektivita našich jaderných elektráren je pro nás priorita. Zapojení do vývoje nového paliva je logickým pokračováním našich dosavadních aktivit v oblasti diverzifikace dodávek paliva, a umožní nám lépe připravit Dukovany na provoz v dalších desetiletích,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva a ředitel divize jaderné energetiky Skupiny ČEZ.
Nový typ paliva vzniká s důrazem na provozní spolehlivost, optimalizaci výkonových parametrů a zlepšení mechanické odolnosti palivových souborů. Vývoj zahrnuje i modernější koncepci transportních obalů a vícefázový testovací program, který prověří palivo v reálném provozu. „Jde o strategickou investici do budoucnosti Dukovan i české energetiky jako celku. Aktivní účast na vývoji paliva nám umožní lépe řídit klíčové dodavatelské řetězce a zajistit palivo pro dlouhodobý bezpečný provoz elektrárny,“ doplnil Bohdan Zronek.
Další postup a plánované kroky
První fáze projektu zahrnuje detailní návrh jaderného paliva a přípravu výrobní dokumentace. Následovat budou materiálové zkoušky, hydraulické testy a výroba zkušebních palivových souborů. Současně probíhá sjednocování technických požadavků mezi zapojenými provozovateli, příprava na testování transportních obalů a analýzy dopadů na budoucí optimalizaci palivového cyklu.
