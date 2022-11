Češi jsou kreativní, mají šanci vyniknout v cirkulární ekonomice

„Dnešní a zítřejší den jsou o vzájemné kooperaci,“ uvádí v pořadí již druhý ročník dvoudenní konference Cirkulární ekonomika v praxi Marian Piecha, náměstek ministra Sekce fondů EU na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Výměnu zkušeností naznačuje i fakt, že s ministerstvem na konferenci spolupracovalo Nizozemské velvyslanectví a přední představitelé působící v oblasti oběhového hospodářství.

„Již dnes vím, že příští rok uspořádáme další ročník konference,“ pokračuje náměstek. Téma cirkulární ekonomiky je totiž důležité proto, že z pohledu politiků, odborníků z akademické sféry i podnikatelů stále prochází rezistencí. Přístupem, který říká, že nás cirkulární ekonomika poškodí, sníží naši konkurenceschopnost a nejsme ochotni se na ni zaměřit, jelikož „máme dostatek zdrojů“.

„Chtěli bychom dnes ukázat, že opak je pravdou a cirkulární ekonomika je příležitostí pro české podnikatele,“ říká Marian Piecha a dodává: „Jsme kreativní národ. Naši podnikatelé si normu přečtou, zjistí, jak má výstup vypadat a zároveň dokáží přijít s kreativním přístupem. V tom spočívá náš potenciál.“ Konkrétní příklady českých firem, které jsou v této oblasti na evropské špici, přinese právě druhý den konference.

Cílem konference Cirkulární ekonomika v praxi je vysvětlit nejen lidem z odborné veřejnosti, ale i z vysokých škol, že v současné době už není důležité pouze vyrábět, prodávat, ale i recyklovat. To znamená přidat k celému procesu třetí prvek a nasednout do kola recyklace, v němž šetříme zdroje. I v rámci recyklace potřebujeme technologie a energie a do nich se vyplatí investovat, jelikož zdroje jsou omezené. Právě k tomuto motivují programy podpory, které přináší Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí.

V rámci Operačního programu si MPO vytyčilo tři priority. První je výzkum a vývoj, který posouvá konkurenceschopnost. Dále digitalizace, která je nesporně důležitá. „Díky Covidu si dnes uvědomujeme, jakým způsobem je možné digitalizací ušetřit lidské zdroje, jak může potenciálně vzrůst obchod a produkce podniků. Digitalizaci podporujeme a ta si dnes žije vlastním životem,“ uvádí náměstek Piecha a pokračuje: „Chybí mi ale, aby se to samé stalo v případě efektivnějšího nakládání se zdroji.“ A to je právě třetím prioritou ministerstva.

„Přál bych si, aby na příštím ročníku konference byly zastoupeny i ostatní rezorty, jako je například Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví, zemědělství či dopravy, neboť cirkularita nemá hranice,“ říká Piecha.

Cirkulární ekonomika je zbrusu novým segmentem ekonomiky. Česko může v budoucnu právě v tomto segmentu vyniknout. „V rámci EU máme specifické smýšlení, díky němuž dokážeme být kreativní a umíme dotáhnout věci do konce,“ vysvětluje Marian Piecha a zakončuje: „Přál bych si, aby výsledkem letošního ročníku konference byla změna myšlení, kdy se oprostíme od jednoduchých projektů a přejdeme k projektům cirkulárním.“

Po náměstkovi vystoupil s úvodním slovem Daan Feddo Huisinga, velvyslanec Nizozemského království. „Přechod k cirkulární ekonomice je nezbytný. To všichni víme. Po zkušenosti s Covidem a ruskou agresí tu naléhavost také cítíme. Musíme nakládat s našimi přírodními zdroji jinak. Teď opravdu není čas na výmluvy, teď musíme jednat,“ říká velvyslanec.

Jedinou možnou cestou, která je racionální, je právě ta zelená. Podle velvyslance je situace v současné době urgentní, protože máme ještě příležitost dělat věci jinak a této šance bychom se měli chopit.