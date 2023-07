Čedič a výrobky z něj jsou skvělou ukázkou cirkulární ekonomiky

Aby byla cirkulární ekonomika optimální, musí se ono materiálové kolo točit velmi pomalu a ztráty materiálu z tohoto koloběhu musí být minimální, nejlépe nulové. Čedič splňuje obě podmínky.

Konkrétní ukázkou může být například čedičová dlažba. Je to dlažba vyráběná z roztaveného čediče, je mechanicky i chemicky velice odolná a má atraktivní, nevšední, pro mnohé doslova luxusní vzhled. Její povrch přitom může být hladký i protiskluzný.

Kamenná dlažba z taveného čediče je vyráběna roztavením přírodního čediče a jeho následným odlitím do kovových forem. Je tak dosaženo výborných vlastností, díky kterým jsou tyto výrobky vhodné i pro průmyslové provozy. Výborně však samozřejmě vypadají právě v interiérech a nádech luxusu vtisknou i zpevněným plochám balkónů, teras, nebo třeba zahrad.

Čedičová dlažba, řešení rubu a lícu

Jak už bylo uvedeno, dlažba z taveného čediče může mít povrch hladký nebo protiskluzný, vyráběné jsou navíc i různé doplňky, například dlaždice, soklové, L-kusy a dlaždice různých atypických tvarů. Barevný odstín čedičových dlažeb je přitom vždy dán povahou tohoto přírodního materiálu, nelze proto tento odstín měnit ani zbarvit. Každá dlaždice je originál, čedičová dlažba je proto kus od kusu neopakovatelná, unikátní.

Dlažba se vyrábí se třemi základními druhy rubové strany. Nejpoužívanější je tzv. jemný rastr (značení JR), který je používán pro lepení do tmelů nebo malt stejně jako keramická dlažba. Vyrábí se ale také hrubý rastr (značení R), který již není tolik využíván. V minulosti se více uplatňovala metoda pokládky tzv. “do živého”, kdy se dlaždice kladly do lože z vlhké betonové směsi přímo při betonování podlah. A do třetice jsou vyráběné dlaždice hladké bez rastrování (značení H), ty se však pokládají jen zřídka pro speciální druhy lepení, kdy je požadována zcela minimální tloušťka podkladového lepidla. Kromě rastru je při výrobě navíc do ještě žhavého povrchu vsypán písek, což ještě více zlepšuje přilnavost dlažby.

Vlastnosti dlažby z taveného čediče

Čedič je milióny let starý kámen, který lze zušlechtit právě přetavením. Získáme tak výrobky vynikajících fyzikálních a chemických vlastností. Tyto vlastnosti jsou mnohem lepší než je tomu v případě původního, přírodního materiálu. Přetavený materiál je tvrdý, pevný, otěruvzdorný, korozivzdorný, nenasákavý a chemicky odolný.

Čedič přitom není vůbec drahý a pořízením dlažby z čediče získáme materiál trvanlivý, o dlouhé životnosti a přitom nevšedního vzhledu. Atraktivní, originální vzhled každého kousku této dlažby nabízí analogii se sněhovou vločkou. Čedičové dlaždice se svou originalitou skutečně podobají sněhovým vločkám, kdy je každá jiná. Sněhová vločka však před očima v mžiku zmizí, čedičové dlaždice však zůstanou nezměněné po dlouhá desetiletí.

Využití dlažby z taveného čediče

Kamenné dlažby z taveného čediče se dělí na průmyslové (je od nich požadována nejvyšší odolnost a trvanlivost), interiérové (čekáme od nich krásu a nevšední vzhled), protiskluzné (prioritní je funkčnost, praktičnost), variabilní (originální sestavy a osobitý ráz) a atypické (dlažby, jaké si vlastně ani nedovedete představit). Obvykle platí, že mezi interiérové dlažby jsou řazené dlaždice, které prostě vypadají nejlépe.

Využití najde interiérová čedičová dlažba kromě podlah rodinných domů a bytů i v kancelářích, administrativních budovách, také ve veřejných budovách jako jsou úřady, školy, zdravotnická zařízení, knihovny. Zušlechtěný čedič se může vyjímat i ve výstavních síních, nákupních centrech, restauracích či vinárnách.

Svou odolností a designem zaujala čedičová dlažba vyráběná společností EUTIT s.r.o. malé pivovary nejen u nás, ale i v zahraničí. Dodala proto v posledních letech dlažbu do téměř 350 malých pivovarů v Čechách, na Slovensku, v Polsku, Německu, ale i v USA.

S tím souvisí i některé inovace. Například v roce 2016 společnost navrhla epoxidový tmel, čili spárovací hmotu, která je při své aplikaci omyvatelná vodou. Toto řešení výrazně zkvalitňuje zpracování a především pak čištění po dokončení spárování. Epoxidové spárovací hmoty jsou totiž dosti obtížně odstranitelný materiál.

Čedičovou dlažbu můžete pro zajímavost vidět také například na podlaze restaurace Plzeňka v Plzni, Praze, Příbrami i Popradu.

Pokud se stane, že se čedičová instalace ocitne na konci své životnosti, není problém čedič opět recyklovat. Roztavit ho a v nové formě či znovu v podobě dlaždic odlít a znovu využít. Vzhledem k odolnosti tohoto nevšedního a zároveň krásného materiálu se ke konci životnosti dostane spíše objekt, ve kterém je čedičová dlažba instalována. Proto je tento materiál vhodný využívat i z hlediska cirkulární ekonomiky.