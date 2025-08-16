Rozkvetlé parky a zahrady: IROP pomáhá obnovovat zelené poklady českých měst a obcí

Zámecké zahrady, historické parky i další veřejná zeleň se s podporou Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) proměňují v atraktivní místa odpočinku pro obyvatele i návštěvníky. IROP v období 2014–2020 umožnil obnovu celé řady jedinečných lokalit.
Podpora zelené infrastruktury pokračuje i v programovém období 2021–2027. Cílem je, aby města a obce byly lépe připravené na změnu klimatu a zároveň příjemnější pro život. S druhou polovinou prázdnin přinášíme tipy na výlety, u kterých si můžete odpočinout uprostřed zeleně s celou rodinou.
„Investice do zelené infrastruktury nejsou jen o krásném prostředí. Zdravá a udržovaná zeleň zlepšuje klima ve městech, zadržuje vodu v krajině a nabízí místo k odpočinku i setkávání. Prostřednictvím IROP 2014–2020 se podařilo obnovit parky a zahrady, které tvoří cennou součást našeho kulturního a přírodního bohatství,“ říká ředitel Řídicího orgánu IROP Rostislav Mazal.
Zámek Dobříš
V létě by návštěvníci rozhodně neměli vynechat Zámek Dobříš, který se pyšní dvouhektarovou francouzskou zahradou s kaskádovitou kompozicí. Právě její revitalizaci včetně zámecké oranžérie podpořil IROP 83,8 miliony korun. „Zvláštností oranžérie je fresková malba pokrývající severní stěnu budovy. Barokní a antická architektura, která je na straně vyobrazena, vytváří iluzivní dojem členité budovy a může tak opticky zvětšit zámecký areál. Obnova této malby je třešničkou na dortu i proto, že se jedná o nejrozsáhlejší venkovní iluzivní malbu v rámci střední Evropy,“ sdělil jednatel zámku Pavel Krejcárek.
Francouzský park si můžete prohlédnout nejen za denního světla, ale i v noci. Během letních prázdnin probíhají komentované vycházky také po setmění. Na své si přijdou i hudební nadšenci díky festivalu hudby, který propojuje hudbu, poezii a film. Oranžérie ožívá i mimo hlavní sezónu. „Návštěvník může zhlédnout Galerii Zdeňka a Emilie Milerových včetně filmových dokumentů obou manželů, nebo navštívit výstavu o díle barokního sochaře Františka Ignáce Platzera s jeho největší realizovanou dominantou na Dobříši – Fontánou napájení Heliových koní,“ doplnil Pavel Krejcárek.
Hrad Pernštejn
Až do dvacátých let minulého století byl nedílnou součástí Hradu Pernštejn rozsáhlý komplex parku spolu s okrasnou zahradou, který však časem téměř zanikl. Na obnovu zahradního umění putovala podpora z IROP ve výši 98 milionů korun. „Na místo zdevastovaných objektů zahradní architektury je dnes okrasná zahrada ve stejné podobě jako na konci devatenáctého století, a to včetně stavebních objektů, vodních prvků, sochařské výzdoby a zeleně,“ uvedl manažer projektu Jan Slezák.
Na rozdíl od běžných zámeckých parků se ten pernštejnský nachází ve velmi členitém svažitém terénu. „Navrácení zahradydo původního stavu zvýšilo atraktivnost hradu a jeho okolí včetně obce pro turistický ruch a milovníky historických zahrad,“ dodal Jan Slezák. Návštěvu parku si lze vychutnat i během výjimečných večerních akcí. Už 24. srpna se můžete vydat na romantickou komentovanou procházku osvětlenou vrchnostenskou zahradou. Večerem provede smyčcové kvarteto Capella Allegra z Bystřice nad Pernštejnem a zazní koncert zpěváka Vojtěcha Dingy.
Průhonický park
Umělecké uchopení přírodních prvků a mimořádná sbírka domácích a cizokrajných dřevin. Právě tato unikátní kompozice zařadila Průhonický park mezi naše národní kulturní památky a na seznam světového dědictví UNESCO. Významnou proměnou park prošel v posledních letech díky evropským fondům, které na projekt vyčlenily 153 milionů korun. „Průhonický park je živé umělecké dílo, které podléhá přirozenému vývoji a stárnutí, a proto vyžaduje nepřetržitou odbornou péči. Jsme rádi, že se díky projektu IROP podařilo v takovém rozsahu obnovit jedinečnou krajinářskou kompozici, zajistit bezpečnost u stávajících přestárlých nebo narušených stromů a porostů. V rámci projektu se nám podařilo obnovit také mlatové cesty, ohradní zdi a v neposlední řadě i drobné historické stavby, které se v parku nacházejí. Projekt nám umožnil i vybudování nových expozic a informačního systému, odezva návštěvníků na všechny změny je velice pozitivní,“ přibližuje vedoucí PR a marketingu Botanického ústavu AV ČR Miroslava Dvořáková.
Kromě okouzlující krajiny nabízí park i prostor pro vzdělávání a inspiraci. V sobotu 16. srpna můžete objevovat tajemství stromů a rostlin na komentované procházce s dendrologem Jiřím Burdou. Na začátku září se v areálu parku chystají tradiční Japonské dny. „Těšit se můžete na výstavu ikebany a bonsají, bojové umění, kulturní představení, workshopy pro děti i dospělé, japonskou restauraci nebo na prodej přebytku rostlin z Průhonické botanické zahrady,“ prozradila Miroslava Dvořáková.
Zelená infrastruktura v IROP
V období 2014–2020 IROP podporoval obnovu parků a zahrad v cíli zaměřeném na kulturu. V aktuálním období 2021–2027 je nový specifický cíl s aktivitou Zelená infrastruktura měst a obcí, která se zaměřuje na komplexní úpravy veřejných prostranství, péči o zeleň a hospodaření se srážkovou vodou. Dotace pomáhají například s úpravou parků, náměstí nebo ulic, kde se spojuje zeleň, vodní prvky, zasakovací povrchy, mobiliář a další potřebná infrastruktura. Podporována je také revitalizace dosud nevyužívaných ploch, které tak dostanou nový smysl a pomohou městům s adaptací na změnu klimatu.
