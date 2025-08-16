V Praze je smogová situace. Jak se chránit?

Ve středu byla v Praze vyhlášena smogová situace z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozónu. Vydrží bohužel nejspíš až do pátku, v sobotu se čeká déšť a poklesne i hustota dopravy. Přízemní ozón totiž vzniká převážně účinkem měkkého UV záření na vzduch obohacený o oxidy dusíku (tzv. NOx), které se do vzduchu dostávají nejčastěji ze spalovacích motorů automobilů.
Vedle horka v ulicích a neklimatizovaném MHD jsou tak lidé v Praze vystaveni dalším rizikům spojených s létem v přehřátém městě. Ozón je jedovatý plyn a při delší expozici představuje značnou zátěž pro organismy, hlavně pro děti, starší lidi a nemocné s kardiovaskulárními a dýchacími poruchami, např. astmatiky. Ozón dráždí dýchací cesty, způsobuje dýchací potíže a poškozuje plíce. Lidé mohou pozorovat překrvení nosní sliznice, dušnost, tlak za hrudní kostí, kašel, dráždění očí, bolesti hlavy, únavu nebo nespavost. Na buněčné úrovni způsobuje tzv. oxidační stres, který může buňky i zahubit. Škodí živočichům i rostlinám.
Jak se chránit?
- V době vysokých koncentrací ozónu (obvykle odpoledne a navečer) omezte fyzickou aktivitu venku, zejména pokud patříte do rizikových skupin.
- Větrejte v nočních a ranních hodinách, kdy jsou koncentrace ozónu nižší.
- Sledujte kvalitu ovzduší třeba na stránkách ČHMÚ: https://www.chmi.cz/aktualni-situace/stav-ovzdusi/prehled-stavu-ovzdusi
Množství slunečního záření ovlivnit nedokážeme, můžeme ale snížit negativní dopady ozónu tím, že omezíme vypouštění oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, metanu a dalších těkavých organických látek. Ve městě to znamená omezení zejména individuální automobilové dopravy.
Komentáře