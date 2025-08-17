Monitoring průmyslové ekologie | 9. - 15. 8. 2025

Služba pro předplatitele.
MONITORING 9. - 11. 8. 2025
Legislativa:
EK otevřela konzultaci k rozšíření CBAM a emisím z výroby elektřiny
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací a veřejnou konzultaci týkající se mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích – rozšíření na navazující výrobky, boj proti obcházení a pravidla týkající se emisí z výroby elektřiny.
OECD spustila konzultaci o roli investičních dohod v ochraně klimatu
| Prumyslovaekologie.cz |
OECD spustila veřejnou konzultaci, jejímž účelem je přispět k aktuálně probíhající práci na budoucnosti investičních smluv, která se zaměřuje jak na modernizaci substantivních ustanovení investičních smluv, tak na roli investičních smluv v klimatických politikách států.
Odpady:
Výzkum s využitím dronů přináší nový pohled na znečištění z uhelných skládek
| Prumyslovaekologie.cz |
V Karviné proběhl unikátní výzkum zaměřený na monitorování kvality ovzduší v okolí uhelných skládek pomocí bezpilotního letadla (dronu).
Liberec chystá tradiční podzimní úklid
| Komunalniekologie.cz |
Podzimní úklid bude zahájen a potrvá až do 27.11. Po tuto dobu bude napříč městem ve vybraných lokalitách umístěno na 120 kusů velkokapacitních kontejnerů určených pro objemný odpad.
Pro jednoho odpad, pro druhého poklad. Student otevřel centrum použitých věcí
| Novinky.cz |
Ze studentského experimentu, který vznikl na karvinských kolejích, má nyní prospěch celé město. Studenti v Karviné si mezi sebou začali vyměňovat použité věci, až se z jejich nápadu vyklubalo otevření reuse-centra pro veřejnost.
Kauza hořící haldy: Diamo se nelegálně zbavovalo odpadu, řekla inspekce
| SeznamZpravy.cz |
Padlo rozhodnutí v jedné z větví kauzy Heřmanické haldy. Státní podnik Diamo musí zaplatit pokutu milion a půl za to, že v Ostravě nelegálně ukládal odpad.
Ovzduší:
CO₂ z odpadu: skrytý poklad pro výrobu syntetických paliv?
| Ekonomickydenik.cz |
Německá agentura pro životní prostředí označila za nejslibnější zdroj uhlíku pro syntetická paliva CO₂ ze spalování komunálního odpadu a celulózových závodů.
Nebudete reportovat emise, můžete jít do vězení. Jihoafrická republika přitvrzuje v boji s emisemi CO2
| Ekonews.cz |
Tresty odnětí svobody, pokuty a vyšší daně hrozí firmám a jejich šéfům, pokud budou porušovat nově zaváděná pravidla. Jejich cílem je snížit emise oxidu uhličitého, v nichž je Jihoafrická republika na patnáctém místě na světě.
Kouř z požárů v Kanadě halí americká města, cestuje až nad Evropu
| Novinky.cz |
Kouř z rozsáhlých požárů v Kanadě se tento týden šíří tisíce kilometrů daleko. Zhoršuje kvalitu ovzduší v Severní Americe a postupuje přes Atlantik až nad Evropu.
Energie:
Konec uhlí v energetice ještě není na obzoru
| Prumyslovaekologie.cz |
Rok 2024 přinesl výrazný pokles kapacit nově otevřených uhelných dolů. Plánovaná roční kapacita nových dolů klesla na 105 milionů tun, což je nejnižší hodnota za posledních deset let.
MPO vyzývá k k vyjádření předběžného zájmu o účast v projektech EU IPCEI Nuclear
| Prumyslovaekologie.cz |
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyzývá všechny oprávněné subjekty k předložení projevu zájmu o účast na připravovaném Důležitém projektu společného evropského zájmu.
Horaždovice zvažují výstavbu větrných elektráren
| Komunalniekologie.cz |
Město Horažďovice zvažuje projekt výstavby tří moderních větrných elektráren, který by mohl přinést nejen čistou energii, ale i stabilní příjem do městského rozpočtu a levnější elektřinu pro občany.
Nevyužité zdroje zelené energie: Mohly by zásobovat Evropu
| Ekonomickydenik.cz |
Ukrajina má díky své rozloze, příznivému klimatu a zemědělské produkci jeden z největších dosud nevyužitých potenciálů pro výrobu biometanu v Evropě.
Unikátní systém ukládání tepelné energie má vzniknout na Slovensku do roku 2030
| oEnergetice.cz |
Slovenská společnost Vodohospodárska výstavba a americká Westinghouse Electric Company podepsaly memorandum o porozumění, které má posoudit proveditelnost výstavby unikátního komerčního systému pro ukládání tepelné energie pomocí přečerpávání.
Voda:
Česko podporuje odstraňování válečných ekologických katastrof na Ukrajině
| Prumyslovaekologie.cz |
Česká republika podpořila projekt, který vyhodnotil ekologické a zdravotní dopady zničení Kachovské přehrady na Ukrajině. Kachovská přehrada zabírá plochu přes 2 155 kilometrů čtverečních.
V Písku začala přestavba staré vodárny
| Komunalniekologie.cz |
Město Písek v uplynulých dnech předalo areál bývalé vodárny firmě, která zrekonstruuje jednu z budov a zrevitalizuje venkovní prostor.
„Když se valí voda z polí“ aneb co dělat po přívalové srážce
| Komunalniekologie.cz |
Přívalové srážky, splachy ornice a bláto na místních komunikacích. I tak může vypadat situace po bouřce v zemědělské krajině. Po každé silnější srážce je v ohrožení nejen krajina, ale i obecní infrastruktura.
Začala oprava protipovodňové zídky v Břeclavi
| Nase-voda.cz |
Povodí Moravy tento týden zahájilo stavební práce na úpravě protipovodňové ochrany města Břeclav. Protipovodňová zídka na levém břehu řeky Dyje v centru města bude opravena a doplněna o zcela novou v navazujícím úseku.
Životní prostředí a ekologie:
FŽP UJEP a BASF SE spolupracují na recyklaci asfaltu
| Prumyslovaekologie.cz |
Fakulta životního prostředí a BASF SE nedávno podepsaly memorandum o spolupráci, které se zaměřuje na inovativní metody recyklace asfaltových směsí používaných při stavbě vozovek.
VUT vydalo první zprávu o udržitelnosti. Reflektuje pokroky ve výuce, výzkumu i provozu univerzity
| Prumyslovaekologie.cz |
Vysoké učení technické v Brně vydalo svou první Roční zprávu o udržitelnosti, která shrnuje pokroky v oblasti vzdělávání, výzkumu, provozu i společenské odpovědnosti za rok 2024.
Povodně, tornáda, blackouty? Postiženým pomůže nový projekt ministerstva vnitra
| Komunalniekologie.cz |
Sedmdesát dva hodin. Tak se jmenuje projekt, s nímž přišlo ministerstvo vnitra. Je zaměřen na zvládání krizových situací a přináší potřebné informace pro starosty obcí, stejně jako jejich obyvatele.
Agentura Evropské komise vydala nové standardy pro reportování udržitelnosti
| oEnergetice.cz |
Nezávislá unijní agentura EFRAG zveřejnila zjednodušené návrhy evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti. Podle nich budou větší střední a všechny velké podniky v Evropě povinny reportovat o udržitelnosti.
Průmysl:
Nerealistický klimatický cíl ohrožuje český průmysl
| Prumyslovaekologie.cz |
Svaz průmyslu zásadně odmítá návrh Evropské komise na 90% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2040 oproti roku 1990. Považuje ho za nerealistický a hrozí, že v případě aplikace způsobí českému průmyslu značné dodatečné náklady.
Německé ocelárny drtí americká cla i drahé energie
| CT24.cz |
Cla na dovoz oceli do USA ve výši padesát procent dopadají i na německé ocelárny. Spolková republika je největším evropským výrobcem oceli, letošní rok ale zástupci průmyslu očekávají historický propad výroby. Příčinou jsou kromě tarifů i drahé energie a slabá poptávka.
Trumpova cla Čechy neovlivní. V ohrožení je ale automobilový průmysl a výrobky z oceli
| TN.cz |
Ve Spojených státech začala ve čtvrtek platit nová cla, která zavedla administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Dotknou se nová cla i občanů České republiky? A je možné proti případným negativním dopadům podniknout nějaké kroky?
MONITORING 12. 8. 2025
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře