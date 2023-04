Brněnská sluneční elektrárna se během jara rozrostla. Vyrobí energii pro 150 domácností

Už měsíc se na střechách městských budov instalují fotovoltaické panely. Do půlky dubna jich má být zapojeno přes tisíc. Pokračuje tak projekt městské solární elektrárny, který v pilotním režimu odstartoval loni.

Základní škola Merhautova, domov seniorů na ulici Tábor nebo poliklinika na Lesné. To je jen pár příkladů z celkem deseti městských objektů, na jejichž střechách se od začátku března do půlky dubna objevilo nebo objeví 1 132 fotovoltaických panelů. U dalších více než 50 budov se jejich zapojení do systému městské solární elektrárny projektuje a v plánu je osadit je panely ještě do konce tohoto roku.

U desítek projektů se s projektovou přípravou začíná. Celkem chce městská akciová společnost SAKO Brno SOLAR do budoucna opatřit solárními panely 650 budov v majetku města.

Teď na jaře se brněnská solární elektrárna rozroste o 455,7 kWp instalovaného výkonu, což znamená, že vyrobí zhruba 447 MWh ročně. Pro představu: čtyřčlenná domácnost, kde se svítí a vaří (nikoliv topí) elektřinou, spotřebuje okolo 3 MWh ročně, tedy jarní rozšíření městské solární elektrárny by hypoteticky uspokojilo spotřebu 150 takových domácností.

Se započtením loňských pilotních instalací, které proběhly na bytových domech na Vojtově a Horově, překročí instalovaný výkon 500 kWp.