Bateriová úložiště mění energetiku firem: Začínají vydělávat na volatilitě cen elektřiny

Stále větší kolísání cen elektřiny přestává být pro průmyslové podniky rizikem. Díky bateriovým úložištím (BESS) se naopak mění v příležitost, jak snížit náklady, stabilizovat cashflow a vytvářet nové zdroje příjmů. Jak ale ukazuje praxe, rozhodující je správně navržené řešení a detailní simulace ekonomických přínosů ještě před investicí.
Energetický trh prochází zásadní proměnou. Přibývá hodin s extrémně nízkými, a dokonce i zápornými cenami elektřiny. Je to důsledek předchozího boomu fotovoltaických elektráren. Právě letošní květen je v počtu hodin se zápornými cenami rekordní a s nástupem léta bude tento trend dále sílit.
Řadě firem, které v minulých letech mohutně investovaly do solárních elektráren – často i s vizí, že nevyužité přebytky budou výhodně prodávat – se tak hroutí původní plány. Díky bateriovým úložištím se však nevýhoda může obrátit v příležitost. Stačí přebytečnou energii uložit a využít nebo prodat až v okamžiku, kdy jsou ceny elektřiny výrazně vyšší.
„Možnosti využití bateriových úložišť jsou široké. Pomohla tomu i nedávná změna legislativy, která umožnila začít využívat i služby výkonové rovnováhy nebo přímé obchodování s energiemi na spotovém trhu. Úložiště díky tomu přestala být pouze nástrojem ke snižování nákladů, ale otevřela firmám dveře k novým výdělkům,“ říká Marek Konečný ze společnosti Huawei.
Jak velká baterie je ideální?
Z pohledu managementu firem dnes není zásadní otázkou, zda BESS obecně funguje. Rozhodující je, jakou velikost zvolit a jaký konkrétní přínos bude mít pro daný provoz.
Společnost XENIUM Europe proto před samotnou realizací zpracovává detailní ekonomickou simulaci založenou na reálných provozních datech klienta. Model pracuje s údaji o spotřebě v 15 minutových intervalech, výrobě z vlastního zdroje, průběhem cen elektřiny i možnostmi zapojení do energetických služeb. Firma tak dokáže přesně určit optimální konfiguraci technologie i očekávanou návratnost investice.
Praxe ukazuje, že právě správné dimenzování rozhoduje o ekonomice projektu. „Větší baterie automaticky neznamená vyšší efektivitu. Klíčové je nastavit kapacitu i výkon podle konkrétního chování provozu. Detailní simulace proto klientovi ještě před investicí ukáže, jaké úspory, výnosy i návratnost může reálně očekávat,“ říká Jan Polách, obchodní ředitel společnosti XENIUM Europe.
O výsledku rozhodují technologie a řídicí systém
Návratnost projektů se dnes běžně pohybuje mezi 4 až 6 lety. Zásadní roli v tom hraje kvalita použitých technologií a způsob řízení celého systému. XENIUM Europe proto využívá bateriové technologie Huawei, které zajišťují vysokou bezpečnost, dlouhou životnost a stabilní výkon i při náročném průmyslovém provozu.
Samotná baterie však ekonomický efekt negeneruje automaticky. O výsledku rozhoduje inteligentní řízení. To zajišťuje platforma VESU+ společnosti Volteon, která v reálném čase vyhodnocuje ceny energií, spotřebu podniku i výrobu z vlastních zdrojů a optimalizuje provoz úložiště.
Právě díky sofistikovanému řízení úložiště dokáže podnik
- ukládat levnou nebo přebytečnou energii a využít ji při cenových špičkách,
- snížit rezervovanou kapacitu a fixní platby,
- maximalizovat využití vlastní fotovoltaiky,
- chránit výrobu před výpadky sítě,
- zapojit část kapacity do služeb výkonové rovnováhy nebo obchodování s energií.
Kdo dřív začne, dřív vydělá
V současné energetice platí jednoduché pravidlo: Firmy, které začnou energii aktivně řídit, získají vyšší efektivitu a konkurenční výhodu. Pasivita znamená zbytečné náklady a nevyužitý potenciál.
„S rostoucím počtem hodin se zápornými cenami elektřiny bude význam bateriových úložišť dále růst. Velké průmyslové podniky můžou v závislosti na charakteru a velikosti svého provozu jen díky bateriím šetřit nebo vydělávat stovky tisíc i miliony korun ročně[VK4] ,“ doplňuje Jan Polách.
Právě proto dnes stále více průmyslových podniků začíná jednoduchým prvním krokem — detailní simulací přínosů BESS pro vlastní provoz.
