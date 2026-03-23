22. březen 2026 – Světový den vody: bezpečnost, rovnost i každodenní samozřejmost

Povodně za desítky miliard, ekologické havárie i rostoucí tlak na dostupnost pitné vody ukazují, že voda už dávno není samozřejmostí. Světový den vody, který každoročně připadá na 22. března, připomíná, že její dostupnost, kvalita i spravedlivé rozdělení jsou klíčové pro bezpečnost i fungování celé společnosti.
Letos tento den zdůrazňuje téma „Kde teče voda, roste rovnost“. Přístup k bezpečné vodě a hygieně totiž zůstává pro více než miliardu lidí problémem – a bez něj není možný zdravý ani důstojný život.
„Události posledních let – od povodní až po technologické a lidské havárie – nám jasně ukázaly, že stát musí mít silný, rychlý a dobře koordinovaný systém, který vodu uchrání. Proto posilujeme monitoring, modernizujeme infrastrukturu a investujeme do opatření, která zvyšují odolnost krajiny i vodárenství. O čistotu vody se starají velké čistírny, ale tam, kde není možné napojení na centrální kanalizaci, podporujeme také domovní čistírny. Aby však bylo co čistit a voda v krajině zůstávala, musíme ji dokázat účinně zadržet. A zároveň je nutné, aby se do ní dostávalo co nejméně cizorodých látek – což také znamená používat chemii v zemědělství i dalších oborech opravdu s rozumem. I o tom všem je Světový den vody,“ říká ministr životního prostředí Igor Červený.
Zkušenosti z minulých let ukazují, že čistá voda není samozřejmostí ani u nás. V roce 2024 zasáhly Česko jedny z nejhorších povodní v novodobé historii se škodami 70 miliard Kč, kterým pomohla čelit včasná předpověď a technická opatření. Vedle přírodních katastrof hrozí i havárie způsobené člověkem. Únik benzenu po vykolejení vlaku u Hustopečí nad Bečvou v roce 2025 nebo letošní kontaminace Dyje ukázaly, jak rychle může být voda ohrožena – a jak zásadní je rychlá reakce a koordinace.
Právě spolupráce, sdílení dat a připravenost rozhodují o tom, jak dobře dokážeme vodu chránit. Voda tak dnes není jen otázkou komfortu, ale i bezpečnosti a stability celého systému. Stát také proto posiluje ochranu vod – investuje do infrastruktury, modernizace čistíren, protipovodňových opatření i systémů včasného varování. Modernizované čistírny přinášejí i konkrétní výsledky: od roku 2000 se podařilo snížit obsah fosforu ve vodách téměř o polovinu a výrazně klesl i amoniakální dusík. Vedle velkých projektů podporuje i menší řešení, například domovní čistírny tam, kde není možné napojení na kanalizaci.
Pro tato místa je otevřena výzva z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) s alokací 300 milionů korun, která obcím umožňuje budovat soustavy domovních čistíren tam, kde centrální řešení nedává technický ani ekonomický smysl. Klíčové je ale také zadržování vody v krajině a omezování znečištění, například v zemědělství.
V programovém období pro roky 2021 až 2027 nabídl Operační program Životní prostředí (OPŽP) desítky miliard korun pro projekty v oblasti vody – na budování a modernizaci vodovodů a kanalizací, čistíren a úpraven pitné vody, přes efektivní hospodaření se srážkovou vodou, až po systémy předpovědi a varování před povodněmi a suchem. Typově jde o investice, které zvyšují odolnost a kvalitu služeb, neviditelné v každodennosti, ale klíčové v krizi, která může nečekaně nastat.
Ministerstvo životního prostředí zároveň dlouhodobě finančně podporuje obce v rozvoji vodohospodářské infrastruktury a hospodaření s vodou i z jiných zdrojů (např. miliardové objemy na výstavbu a modernizacei čistíren odpadních vod, rozvoj vodovodních a kanalizačních sítí či podpora zdrojů pitné vody z Národního programu Životní prostředí, zvýhodněné půjčky od SFŽP ČR). Celkem MŽP již v tomto programovém období investovalo v oblasti vody a udržitelného hospodaření s vodou přes 30 miliard korun.
Na vodě přitom stojí vše podstatné: zdraví, ekonomika, potraviny i energie. Přesto více než třetina světové populace závisí na přeshraničních vodních zdrojích, aniž by existovala dostatečná mezinárodní spolupráce. Světový den vody proto není jen symbolickou připomínkou. Ukazuje, že za každodenní samozřejmostí – pitnou vodou z kohoutku – stojí složitý a zranitelný systém, který vyžaduje dlouhodobou péči, investice i odpovědný přístup.
U příležitosti tohoto dne se po celé České republice otevírají vodárenské provozy veřejnosti. Lidé mohou nahlédnout do úpraven a čistíren, poznat cestu vody i technologie, které zajišťují její kvalitu. Dozvědí se, jak se z přírodní vody stává voda pitná, jak probíhá čištění odpadních vod nebo jak vodohospodáři vyhledávají úniky ve vodovodní síti. Zjistí, kde začíná i končí cesta každé kapky vody a že za samozřejmostí, kterou máme každý den na dosah ruky, stojí mnoho práce a lidí, kteří se o vodu starají. Přehled akcí, které se u příležitosti Světového dne vody konají v jednotlivých krajích, najdete zde.
Fotografická soutěž„Dotek vody, dotek života – příběhy z mokřadů“
A pro ty, kteří umějí objevovat a odkrývat skryté příběhy přírody tam, kde se setkává voda, krajina a člověk, otevíráme fotografickou soutěž nazvanou „Dotek vody, dotek života – příběhy z mokřadů“, která zve všechny milovníky přírody, kultury, krajiny, divoké i tradiční estetiky k tomu, aby svým objektivem zachytili magii mokřadů a to, jak se v nich odráží náš život, historie i současnost. Zde najdete podmínky soutěže.
