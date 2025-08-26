Zprávy o trhu EU ETS: 25. 8. 2025

Přinášíme stav ceny na trhu EU ETS z dnešního dne a týdenní souhrn. Indikativní cena emisní povolenky (EUA)Dec25 dosáhla €72.44 ± €0,30 (na základě rolling průměru Dec25).
DMA přehled (klouzavý průměr):
- 20denní průměr (DMA20): €71,71
- 30denní průměr (DMA30): €71,25
- 50denní průměr (DMA50): €71,62
- 100denní průměr (DMA100): €70,41
- 200denní průměr (DMA200): €71,78
Aukční nabídka:
Primární nabídka se tento týden sníží o 2,1 milionu emisních povolenek EUA, tedy o 15,4 %, kvůli absenci středeční polské dvoutýdenní aukce.
Předpověď počasí:
V Evropě se očekává, že v následujících dvou týdnech zůstanou teploty vyšší, než je obvyklé, přičemž mimořádně vysoké hodnoty se budou vyskytovat na Balkáně a v Řecku. V Berlíně zůstane průměrná teplota v sobotu kolem 15 °C, tedy asi o 4 °C pod normálem, zatímco v Londýně bude v úterý dosahovat 21 °C, což je přibližně o 4 °C více oproti průměru. V Aténách bude obzvlášť horko, 31. srpna tam teploty vystoupají na 33 °C, tedy asi o 6 °C nad normálem.
V pondělí se očekává slabý výkon německých větrných elektráren s maximem 9 gigawattů oproti 25 gigawattům v pátek, zatímco solární výroba zůstane silná a stoupne na 44 gigawattů oproti 33 gigawattům minulý pátek.
Ekonomický výhled:
Na makroekonomické straně mohou čtvrteční zápisy z jednání Evropské centrální banky potvrdit zářijovou pauzu, pokud budou přetrvávat obchodní protivětry. Páteční inflační data mohou ukázat, že se inflace v Německu vrací nad 2 %, ve Španělsku se blíží 2,8 %, v Itálii zůstává stabilní na 1,7 % a ve Francii slabá na 0,9 %, což naznačuje, že základní inflační tlaky mimo Německo mohou zůstat utlumené. Německý podnikatelský průzkum v pondělí a italská důvěra ve čtvrtek mohou ukázat, jak cla ovlivňují růstová očekávání.
Výroba z fosilních paliv:
Marže z fosilních zdrojů zůstaly záporné, ale během týdne se zlepšily. Měsíční clean dark spread a clean spark spread uzavřely na úrovni přibližně -13,9 €/MWh a -12,5 €/MWh. Dále do budoucna se roční clean dark spread ustálil kolem -15,7 €/MWh a clean spark spread přibližně na -12,9 €/MWh.
Výhled:
EUA se pravděpodobně udrží v pásmu 70–73 €/t, přičemž páteční svíčka typu doji signalizuje možný medvědí nádech na začátku tohoto týdne. Horní hranice růstu bude zřejmě omezena poblíž 73,35 €/t, zatímco podpora kolem 70 €/t může nadále přitahovat toky.
Na fundamentální straně zůstávají celkově předpovězené teploty v Evropě podpůrné, avšak nízký výkon větrných elektráren v Německu může být vyvážen omezenou poptávkou po chlazení, protože podprůměrné teploty snižují potřebu klimatizace. Rizika v dodávkách plynu by se mohla zmírnit, jelikož odstávky na polích Troll a Gullfaks se jeví menší, než se očekávalo, nicméně plánovaná údržba až do září bude i nadále omezovat flexibilitu.
Zároveň může pokračující pat v mírových jednáních o Ukrajině udržovat geopolitickou přirážku v ceně plynu, což může sloužit jako opora i pro uhlík v závislosti na rozsahu případného přelivu. Konečně, v posledním srpnovém týdnu by se obchodní aktivita mohla mírně zvýšit, ale pravděpodobně zatím ne natolik, aby trh našel jasný směr.
Výsledkem je, že tento týden očekáváme obchodování EUA v pásmu až mírně medvědím trendu, přičemž technické signály pro pokles jsou vyvažovány celkově smíšeným fundamentálním pozadím a přetrvávající geopolitickou podporou.
Co se stalo v minulém týdnu:
EUA: Kontrakt EUA Dec25 vzrostl týden na týden o 2,6 % a uzavřel na 72,53 €/t, podpořen pevnějšími fundamenty a technickými toky. Likvidita se zlepšila, když se zobchodovalo 104,3 milionu povolenek, což představuje nárůst o 9,2 % oproti předchozímu týdnu. Pohyb se však odehrál v úzkém volatilním koridoru 2,5 €, který byl o 13 % užší než týden předtím, což poukazuje na omezenou cenovou akci navzdory býčímu tónu.
Energetický mix: Energetické futures minulý týden uzavřely výše. Evropský plyn byl podpořen obnovenými obavami o dodávky v souvislosti s ústupem vyhlídek na mír s Ruskem a blížící se norskou údržbou, stejně jako silnou konkurencí LNG z Asie. Měsíční kontrakt na plyn se zotavil z několikaměsíčních minim na 33,6 €/MWh, což představuje nárůst o přibližně 8 % týden na týden, zatímco německá elektřina vzrostla o 5,5 % na 86,8 €/MWh.
Fondy: Zpráva Commitment of Traders za týden končící 15. srpna 2025 ukázala, že fondy snížily svou čistou dlouhou pozici o 30 % týden na týden, na 20,2 mil. EUA. Tento pokles čisté délky byl způsoben především 9% snížením hrubých dlouhých pozic na 60 mil. EUA a 7% navýšením krátkých pozic na 39,8 mil. EUA.
Snahy o zajištění poválečných záruk pro Kyjev narazily na překážky, protože Moskva požadovala roli v procesu a usilovala o zapojení Číny, což podporuje dojem, že kompromis je na dosah navzdory tlaku USA na přímá jednání.
K tomu Jerome Powell naznačil, že Federální rezervní systém by mohl snížit sazby již v září, čímž přesunul pozornost z inflace na rizika na trhu práce a v pátek podnítil široký růst akcií a dluhopisů.
Komentáře