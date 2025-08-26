Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR komentuje výsledky průmyslu a stavebnictví za červen 2025

„Průmyslová produkce v červnu opět meziročně vzrostla, i když jen mírně. Růst byl nejvýznamnější v odvětví oprav a instalací strojů a zařízení, dále pak ve výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků, ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení a ve výrobě motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsu a návěsu.
Naopak výrazný propad vykázala výroba oděvů a výroba usní a souvisejících výrobků. Pozitivní zprávou je, že tržby z průmyslové činnosti meziročně opět vzrostly a že Německý průmysl zažívá pozvolné oživení. Bohužel negativem je pokles hodnoty nových průmyslových zakázek a opětovné převážení negativní nálady vyplývající z indexu nákupních manažerů výroby po jednom měsíci optimistického výhledu.“ uvedl vrchní ředitel sekce hospodářství Ing. Eduard Muřický.
Průmyslová produkce v červnu meziročně reálně vzrostla o 0,2 %. Zpracovatelský průmysl zaznamenal meziroční růst o 1,0 %. Odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu zaznamenalo výrazný pokles, konkrétně o 9,1 % a poklesla také těžba a dobývání o 3,5 %. Meziměsíčně objem produkce klesl reálně o 1,1 %. Nedařilo se především výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, zatímco těžba a dobývání a zpracovatelský průmysl téměř stagnovaly.
Zpracovatelský průmysl meziročně vzrostl o 1,0 %. Pokles vykázalo 11 z 22 odvětví, což je ve srovnání s minulým měsícem lepší výsledek. Dvouciferně klesla dvě odvětví, a to výroba oděvů a výroba usní a souvisejících výrobků. Významnější pokles zaznamenalo také odvětví výroby chemických látek a chemických přípravků a odvětví výroby základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků. Nejvýraznější růst naopak vykázalo odvětví oprav a instalací strojů a zařízení, také výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení a výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsu a návěsu.
Hodnota nových průmyslových zakázek v běžných cenách ve sledovaných odvětvích vykázala meziroční pokles o 3,3 %. Tuzemské zakázky vrostly o 1,7 %, zatímco zakázky ze zahraničí klesly o 6,0 %. Tržby v nominálním vyjádření meziročně vzrostly o 1,5 %, když tržby z přímého vývozu vzrostly o 3,6 % a tržby z tuzemska klesly o 1,0 %. Ceny průmyslových výrobců v červnu meziročně klesly o 0,7 %, což je pokles již pátý měsíc v řadě. Tempo však oproti předchozímu měsíci opět zpomalilo.
Průmyslová výroba v Německu zaznamenala v květnu 2025 růst o 1,9 %, což je oproti předešlému měsíci výrazně lepší výsledek. Výhled pro německou ekonomiku je tak optimističtější, jak v minulém období, což se může v nejbližších měsících pozitivně promítnout do tuzemské ekonomiky.
Český zpracovatelský sektor zaznamenal v červenci opět zhoršení, a to po jednom měsíci růstu. Index nákupních manažerů (PMI podle S&P Global) klesl z červnových 50,2 bodů na 49,7 bodů v červenci. Index tak naznačuje zhoršení provozních podmínek. Produkce v červenci díky novým zakázkám mírně vzrostla. Ke zvýšení přispělo zlepšení domácí poptávky a nepatrná obnova růstu nových zakázek, které rostou druhý měsíc v řadě. Nové exportní zakázky však opět klesly a pokles zaznamenala také zaměstnanost.
Ceny vstupů v české výrobě rostly nejpomalejším tempem za posledních šest měsíců, zatímco ceny výstupu znovu klesly, jelikož firmy se snaží udržet si konkurenceschopnost. Nákup vstupů v červenci opět klesl. Zásoby hotového zboží naopak mírně vzrostly, a to díky rušení zakázek. Důvěra ohledně budoucího výhledu byla optimistická, ale firmy jsou opatrnější vzhledem ke zvýšeným ekonomickým a geopolitickým nejistotám. Bariéru růstu firem nadále představují nedostatečná poptávka a nedostatek zaměstnanců.
Průmyslová produkce byla v 1. pololetí 2025 meziročně reálně vyšší o 1,1 % a oproti 2. pololetí 2024 reálně vzrostla o 1,3 %. Meziročně nejvíce vzrostlo odvětví výroby elektřiny, ale to především vlivem nízké srovnávací základny v minulém roce a také odvětví výroby elektrických zařízení a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků.
Ve 2. čtvrtletí 2025 průmyslová produkce meziročně vzrostla o 1,4 %, meziměsíčně byla vyšší o 0,3 %. K meziročnímu růstu nejvýznamněji přispělo odvětví výroby elektřiny, výroby elektrických zařízení a odvětví výroby dopravních prostředků a zařízení. Společně s údaji za průmysl zveřejnil Český statistický úřad údaje za stavebnictví, k nimž vrchní ředitel sekce hospodářství Ing. Eduard Muřický uvedl: „V červnu stavební produkce vzrostla dvouciferně a roste již osmý měsíc v řadě. Přispělo k tomu jak inženýrské, tak i pozemní stavitelství. Ve prospěch stability odvětví hovoří skutečnost, že výhled ve srovnání s předchozím měsícem stagnuje a drží se na nejvyšší úrovni od dubna 2022.“ Stavební produkce v červnu meziročně vzrostla o 14,0 % a roste již osmý měsíc v řadě. Inženýrské stavitelství zaznamenalo nárůst o 20,3 % a pozemní stavitelství vzrostlo o 10,3 %.
Počet zahájených bytů zaznamenal meziroční pokles o 2,5 % na 2 637, naproti tomu počet dokončených bytů vzrostl o 40,0 % na 3 775. Stavební úřady vydaly meziročně o 18,6 % méně stavebních povolení a jejich orientační hodnota klesla o 9,5 % na 37,2 mld. Kč. Saldo indexu důvěry ve stavebnictví v červenci 2025 meziměsíčně stagnovalo a zůstalo na úrovni minulého měsíce, tj. na hodnotě 1,5, což je nejvyšší údaj od dubna 2022. Negativní hodnocení současné poptávky po stavebních pracích se ve srovnání s předchozím měsícem prakticky nezměnilo. Meziměsíčně stagnovalo také očekávání vývoje růstu stávajícího počtu zaměstnanců v příštích třech měsících. Stagnoval i počet firem, které očekávají růst cen stavebních prací v období příštích tří měsíců. Důvěra ve stavebnictví je však meziročně významně vyšší.
Bariérami růstu ve stavebnictví jsou nadále nedostatečná poptávka či nedostatek zaměstnanců. V 1. pololetí 2025 byla stavební produkce reálně meziročně vyšší o 8,5 %. K tomuto výsledku přispěly oba dva segmenty, když inženýrské stavitelství vzrostlo o 10,6 % a pozemní stavitelství vykázalo růst o 7,5 %. Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2025 meziročně vzrostla o 9,4 % a přispěly k tomu oba segmenty, mezičtvrtletně produkce stagnovala.
Komentáře