Počty zájemců rostou, otázek ubývá: Češi se naučili sdílet elektřinu

Uplynul rok od spuštění registrací u Elektroenergetického datového centra (EDC) ke sdílení elektřiny a třináct měsíců od zprovoznění poradenské linky – call centra EDC. Aktuálně v České republice sdílí 25 029 odběrných a 16 861 výrobních míst. Ty si spolu vyměnily elektřinu v celkovém objemu více než 33 GWh. Zatímco počty sdílejících strmě stoupají, vytížení call centra klesá.
„V prvních měsících fungování jsme museli vyřizovat v průměru dva dotazy na jednoho registrovaného. Aktuálně je situace zcela jiná a o naši radu žádá zhruba každý pátý registrovaný.“ řekl Petr Kusý, předseda představenstva EDC, a dodal: „Systém EDC se ukázal jako funkční nástroj, se kterým se Češi naučili zacházet. Pro všechny další zájemce jsou kolegové na lince 800 720 204 samozřejmě stále k dispozici.“
Počet dotazů na call centrum EDC se v posledních měsících ustálil zhruba na 6500 za měsíc, čímž klesl oproti situaci před rokem o více než tisíc kontaktů. Zároveň se výrazně zvýšil počet registrovaných z necelých 8 000 v srpnu 2024 na 29 690 ke konci července 2025. V prvním prázdninovém měsíci pak Češi sdíleli zatím nejvíce elektřiny od spuštění EDC – 8 242 MWh. Celkový objem sdílené elektřiny dosáhnul 33,5 GWh.
Dotazy nových zájemců se podle EDC stále týkají zejména základního založení skupin sdílení a registrací výrobních a odběrných EAN. Aktivní účastníci sdílení se pak nejčastěji ptají na detaily ve vyhodnocení sdílení nebo na nastavení tzv. alokačního klíče. „Kromě call centra můžeme zájemcům doporučit i naše webové stránky, kde jsou zveřejněny všechny nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelé rovněž oceňují náš YouTube kanál, který obsahuje podrobné videonávody veškerých nastavení a vysvětlení různých příkladů sdílení,“ informoval P. Kusý
V rámci skupin sdílení pak EDC k 31. červenci eviduje nejvíce takzvaných aktivních zákazníků (15 625) následovaných 685 bytovými domy. Potvrzuje se rovněž zájem o sdílení elektřiny ze strany obcí, firem a větších skupin zájemců. Ty se sdružují do tzv. energetických společenství, jejichž registrace je administrativně náročnější. „Zatímco první společenství jsme zaznamenali až po čtvrt roce fungování a v lednu tohoto roku jich sdílelo dosud jen sedm, v současné době evidujeme již přes čtyři desítky energetických společenství a další jsou v procesu registrace u Energetického regulačního úřadu,“ uzavřel P. Kusý.
Komentáře