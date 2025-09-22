Zprávy o trhu EU ETS: 22. 9. 2025

Přinášíme stav ceny na trhu EU ETS z dnešního dne a týdenní souhrn. Indikativní cena emisní povolenky (EUA)Dec25 dosáhla €77,20 ± €0,30 (na základě rolling průměru Dec25).
DMA přehled (klouzavý průměr):
- 20denní průměr (DMA20): €75,25
- 30denní průměr (DMA30): €74,06
- 200denní průměr (DMA200): €72,27
Faktory, které je vhodné sledovat tento týden:
Aukce
Aukční nabídka se snižuje o 15,8 % (-2,2 mil. EUA), což snižuje celkové množství EUA na platformě EEX na 11,5 mil. Důvodem je absence polské aukce.
Počasí
Výkyv tryskového proudění přinese do severozápadní Evropy do 27. září ochlazení o zhruba 3 °C oproti sezónnímu normálu a zároveň omezí výrobu z větru. V Německu se očekávají téměř nulové rychlosti větru v období 25.–30. září, což povede ke zpřísnění výrobních fundamentů na konci měsíce.
Ekonomický výhled
Tento týden budou zveřejněny indexy PMI; ve Francii se očekává mírný nárůst nad hranici 50 v průmyslu, Německo by mělo být na úrovni 50. Navzdory srpnovému 38měsíčnímu maximu němečtí výrobci hlásili slabší nákupy, úbytky zásob, nižší poptávku po exportu a slábnoucí optimismus – připomínku, že skutečná dynamika zůstává pod titulky křehká.
Ekonomický výhled
Tento týden budou zveřejněny indexy PMI; ve Francii se očekává mírný nárůst nad hranici 50 v průmyslu, Německo by mělo být na úrovni 50. Navzdory srpnovému 38měsíčnímu maximu němečtí výrobci hlásili slabší nákupy, úbytky zásob, nižší poptávku po exportu a slábnoucí optimismus – připomínku, že skutečná dynamika zůstává pod titulky křehká.
Výroba z fosilních paliv
V minulém týdnu se mohly objevit první známky zimního zajišťování, kdy pevnější ceny elektřiny a slabší ceny plynu mírně zvýšily ziskovost. Čistý rozdíl pro uhlí (CDS – clean dark spread) se zlepšil o 2,35 EUR t/t na –11,71 EUR/MWh, zatímco čistý rozdíl pro plyn (CSS – clean spark spread) vzrostl o 3,75 EUR, než se v pátek ustálil na –7,4 EUR/MWh. Tento pohyb by mohl naznačovat opatrné zajišťovací toky, i když v omezeném rozsahu.
Co se stalo minulý týden:
- EUA Dec25 vzrostla minulý týden o 2,35 % oproti předchozímu týdnu poté, co se referenční kontrakt EUA Dec25 uzavřel na 77,55 €/EUA – nejvyšší týdenní závěr od března letošního roku. Cenový vývoj zůstává pozitivní nad 20-, 30- a 200denním klouzavým průměrem, Bollingerova pásma se rozšiřují a momentum je stále kladné, i když mírně oslabuje. Zóna 75–80 €/EUA zůstává klíčová. Rozpětí 76–78,5 €/EUA pravděpodobně slouží jako konsolidační pásmo, přičemž kupci brání poklesy směrem k 20dennímu průměru. Průlom nad 78,5 €/EUA by otevřel cestu k 79–80 €/EUA.
- Zpráva CoT (Commitment of Traders) ukázala, že přebytek dlouhých pozic nad krátkými zůstává výrazný. Fondy navýšily své dlouhé pozice v týdnu končícím 12. zářím, čímž se hrubé dlouhé pozice zvýšily na 100,3 mil. EUA — maximum nevídané od února — a čisté dlouhé pozice na 68,9 mil. (+14,7 mil. t/t). S tímto přebytkem na letošních maximech, taženým zářijovou expirací opcí, uzavíráním krátkých spreadů EUA-TTF a očekáváním deficitu v roce 2026, vidíme prostor pro částečné vybírání zisků po expiraci. Graf viz níže.
- Energetika: Forwardový kontrakt TTF na listopad 2025 posílil oproti minulému týdnu o 3 €/EUA. Spolu s úpravami otevřených pozic u TTF kontraktů se zdá, že trh začíná započítávat vyšší poptávku po vytápění na začátku sezóny.
- Politika: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na okraj Valného shromáždění OSN ve snaze přesvědčit ho, aby se připojil k rámci bezpečnostních záruk podporovanému Kyjevem a jeho evropskými spojenci.
Komentáře