Svaz průmyslu uplatnil připomínku k rozpočtu pro OZE na rok 2026

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyjadřuje plnou podporu návrhu Usnesení vlády ze dne 3. 9. 2025 o stanovení prostředků státního rozpočtu na podporované zdroje energie (POZE) pro rok 2026.
Tyto prostředky jsou dle Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) potřeba k zajištění dlouhodobého požadavku Svazu průmyslu, který usiluje o návrat poplatku za POZE pro spotřebitele na vysokém napětí (VN) a velmi vysokém napětí (VVN) na úroveň z roku 2021.
Svaz nyní očekává, že vláda schválí usnesení o stanovení prostředků státního rozpočtu na POZE tak, jak bylo navrženo ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu.
Připomínky SP ČR k Usnesení vlády o stanovení prostředků podle zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2026
Komentáře