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Zprávy o trhu EU ETS: 15. 6. 2026

15. 6. 2026| autor: Redakce| zdroj: Vertis0

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zdroj: pexels

Přinášíme stav ceny na trhu EU ETS z dnešního dne a týdenní souhrn. Indikativní cena emisní povolenky (EUA)Dec26 dosáhla €77,75 ± €0,30 (na základě rolling průměru Dec26).

DMA přehled (klouzavé průměry):

  • 20denní průměr (DMA20): €77,53
  • 30denní průměr (DMA30): €76,90
  • 50denní průměr (DMA50): €75,81
  • 100denní průměr (DMA100): €74,77
  • 200denní průměr (DMA200): €78,99

Faktory, na které si dát pozor tento týden:

Aukce

Celková nabídka EUA v aukcích mezitýdenně klesla o 11,5 % na 10,6 milionu EUA. Důvodem je absence dvoutýdenní polské aukce.

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