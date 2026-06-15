Zprávy o trhu EU ETS: 15. 6. 2026

Přinášíme stav ceny na trhu EU ETS z dnešního dne a týdenní souhrn. Indikativní cena emisní povolenky (EUA)Dec26 dosáhla €77,75 ± €0,30 (na základě rolling průměru Dec26).
DMA přehled (klouzavé průměry):
- 20denní průměr (DMA20): €77,53
- 30denní průměr (DMA30): €76,90
- 50denní průměr (DMA50): €75,81
- 100denní průměr (DMA100): €74,77
- 200denní průměr (DMA200): €78,99
Faktory, na které si dát pozor tento týden:
Aukce
Celková nabídka EUA v aukcích mezitýdenně klesla o 11,5 % na 10,6 milionu EUA. Důvodem je absence dvoutýdenní polské aukce.
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