Zelený vodík může být vyráběn i z plastů

zdroj: PGP Terminal, a.s.

| zdroj: TZ PGP Terminal, a.s.

Patentovaný proces výroby vodíku z odpadních plastů, komunálního a jiného vhodného typu odpadu švédské společnosti Plagazi Inc. vstupuje na odpadový a energetický trh v České republice.

Společnost PGP Terminal, a.s., dlouhodobě se zabývající přípravou a realizací developerských odpadových a energetických projektů na bázi plazmového zplyňování, podepsala smluvní dokument o exklusivní spolupráci a partnerství pro území České a Slovenské republiky s přední švédskou technologickou společností Plagazi Inc., která je držitelem patentovaného řešení výroby zeleného vodíku ze vstupního odpadu a je členem významné vodíkové světové asociace Hydrogen Europe.

Na bázi tohoto know-how výroby zeleného vodíku ze vstupního odpadu jsou již dnes ve výstavbě konkrétní inovativní projekty, a to primárně v zemích západní Evropy jako jsou Německo, Švédsko či Švýcarsko, kdy se očekává plné spuštění těchto projektů do reálného provozu na přelomu let 2023/2024.

Celý proces výroby tohoto vodíku je založen na termo-chemické transformaci vstupního odpadu do syntézního plynu, který je následně zdrojově využit pro výrobu environmentálně velmi čistého, tzv. „zeleného“ vodíku.

Celý tento technologický postup vychází z primárního technologického procesu molekulárního třídění a konverze vstupního odpadu na bázi plazmového zplyňování, kdy výstupními produkty jsou tzv. vitrifikát (sklovina tvořená anorganickými prvky vstupního odpadu) a právě syntézní plyn, který je již zbaven veškerých anorganických aditiv a nečistot, a je velmi vhodným vstupním médiem pro výrobu zeleného vodíku. Tento technologický konvertní proces je definován v nové odpadové legislativě a splňuje veškeré legislativní a environmentální požadavky na reálnou komerční aplikaci v odpadovém sektoru.

Projektovou interní návazností v reálných podmínkách dlouhodobě ověřené a plně funkční konvertní technologie plazmového zplyňování s tímto unikátním technologickým koncovým technologickým zařízením výroby vodíku dochází k propojení dvou samostatných procesů v jeden provozní celek, který by měl již v brzké budoucnosti v energetickém sektoru plně reálně provozně nahradit již zastaralé technologické postupy výroby energie z klasických fosilních zdrojů, jejichž stávající využívání znamená velkou environmentální zátěž pro životní prostředí.

„Velmi vítáme možnost vstupu na český energetický a odpadový trh prostřednictvím smluvního vztahu se společností PGP Terminal, a.s. a reálné implementace našeho know-how výroby zeleného vodíku do připravovaných odpadových a energetických projektů tohoto našeho exklusivního lokálního partnera,“ říká Torsten Granberg, majitel a generální ředitel společnosti Plagazi Inc.

„Společnost PGP Terminal,a.s. získala tímto spojenectvím pro své recyklační projekty velmi silné interní partnerské zázemí díky tomuto jedinečnému finálnímu technologickému procesu. Environmentálně pozitivní a ekonomicky přijatelná výroba zeleného vodíku je velmi silné regionální téma, diskutované v politických a odborných kruzích.

Podporu uplatnění tohoto výstupního média v rámci dekarbonizace energetiky a přechodu českého hospodářství směrem k inovativním řešením v tomto sektoru již deklarovalo například ve svých oficiálních prohlášeních vrcholové vedení Ústeckého či Moravskoslezského kraje,“ doplňuje Petr Břenek, spolumajitel a člen představenstva společnosti PGP Terminal,a.s.

V nejbližší době se k výše uvedené problematice vrátíme formou samostatného rozhovoru.