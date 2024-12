Zastupitelstvo schválilo půjčku společnosti ZEVO Písek. V projektu se může dál pokračovat

Písečtí zastupitelé podpořili projekt zařízení pro energetické využití odpadu, které by mělo vyřešit nakládání s odpadem po roce 2029 a zároveň i zásobování města teplem. Na svém jednání 5. prosince schválili zápůjčku 9 000 000 korun společnosti ZEVO Písek, které jsou určeny na činnosti související s projektovou přípravou stavby nového zařízení.

„Společnost ZEVO Písek nyní může zahájit projekční práce, zažádat o stavební povolení a vysoutěžit konečného zhotovitele stavby. Příští rok bude zastupitelstvo o stavbě zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) hlasovat znovu. Bude mu předložen celý projekt, včetně celkové ceny stavby, vybraného zhotovitele, smlouvy s ním a návrhu úvěrové smlouvy s vybranou bankou. Zastupitelé budou mít relevantní informace k tomu, aby se mohli rozhodnout, zda se město do tak důležité stavby pustí,“ řekla místostarostka Petra Trambová.

Schválení devítimilionové zápůjčky předcházela zhruba čtyřhodinová debata zastupitelů a také občanů, z nichž se někteří obávají negativního vlivu zařízení na životní prostředí, zvýšené dopravní zátěže či ekonomických dopadů stavby za zhruba dvě miliardy na město. Řešily se i možné alternativy ukládání odpadu a zásobování města teplem s ohledem na blížící se konec spalování uhlí a také otázka dostatku energeticky využitelného odpadu v dalších letech.

Zařízení pro energetické využití odpadu chtějí vybudovat města Písek a Strakonice v blízkosti areálu písecké teplárny. Pro ni by se odpadní teplo ze ZEVO stalo jedním ze zdrojů a mohla by tak odstavit stávající uhelný kotel. Zařízení by mělo kapacitu maximálně 50 000 t energeticky využitelného odpadu ročně. Zájem o jeho využití mají okolní města a svozové společnosti, které již s Pískem podepsala memorandum o spolupráci, a také obce. Od roku 2030 již totiž nebude možné odpad ukládat na skládku a obce musí zajistit jiný způsob jeho likvidace.

Loni v květnu získal projekt píseckého ZEVO dotaci ve výši 1,3 miliardy korun z programu HEAT Modernizačního fondu. Dotace může pokrýt až 61 % z celkových investičních nákladů. Zbylá částka bude čerpána z investičního úvěru pro společnost ZEVO Písek. Letos v listopadu získal souhlasné stanovisko EIA od Ministerstva životního prostředí. Činnost společnosti ZEVO Písek stejným dílem finančně podporují Písek i Strakonice, strakoničtí zastupitelé schválili půjčku na pokračování projekčních příprav zařízení již v listopadu.