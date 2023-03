Zásoby plynu jsou na rekordní úrovni

Česká republika zvládla zimu bez ruského plynu. Zásoby jsou na rekordní úrovni a ceny plynu i elektřiny na trzích klesají. Na tiskové konferenci konané v první jarní den představil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela důvody, jak se podařilo tohoto úspěchu dosáhnout a také další plány rezortu jak z hlediska přípravy na příští zimu, tak v oblasti posilování energetické bezpečnosti.

„I přes původní obavy a strašení, že se Česko bez ruského plynu neobejde, jsme zimu zvládli. A díky rekordním aktuálním zásobám jsme ve velmi dobré výchozí pozici, abychom se dobře připravili i na tu další,“ říká ministr Síkela a dodává: „Tento úspěch má tři základní důvody. Energetické úspory, zajištění alternativních dodávek plynu a rekordní zásoby před začátkem zimy. Od začátku roku k nám z Ruska nedotekl ani kubík plynu z Ruska, povedlo se nám totiž zajistit dostatečné dodávky plynu od alternativních dodavatelů. Českou spotřebu zajišťují dodávky plynu z Norska a také zkapalněný zemní plyn z Belgie a Holandska.“

V tuzemských zásobnících je k dnešnímu dni zhruba 51 procent plynu. Loni to na konci zimy bylo necelých 14 procent plynu. „Hlavní roli v tom sehrály úspory energií, za které patří všem velký dík. Jsou to právě energetické úspory, které pomáhají tlačit cenu plynu, a tedy i elektřiny dolů a zvyšují tak naši energetickou bezpečnost,“ říká ministr Síkela. Cíl ušetřit za tuto topnou sezónu alespoň 800 milionů kubíků plynu splnilo Česko více než o dva měsíce dříve. Od loňského září se podařilo snížit spotřebu plynu o 18,3 procenta, takže jsme ušetřili přes miliardu kubíků plynu.

„Ještě nemáme vyhráno. Těch důvodů je spousta – nevyzpytatelnost Ruska z hlediska dalších akcí, možné obnovení ekonomické aktivity v Číně, která je velký odběratelem LNG, či klimatická změna a její dopad na hydroelektrárny v Evropě,“ říká ministr Síkela s tím, že proto v principu podporujeme, aby platnost mimořádných opatření EU pro úspory ve spotřebě plynu, které byly dojednány během českého předsednictví v létě 2022, byla prodloužena o další rok. Tento rok se i díky této legislativě v období srpen-leden v EU podařilo snížit spotřebu plynu o 19 %.

Pro Česko je důležité, aby spotřebovalo zhruba stejně plynu jako loni. „Zatím se to daří, od začátku roku jsme ji snížili o 15 procent, je v tom ale třeba pokračovat,“ říká ministr s tím, že nyní jsou zásobníky naplněny více než z poloviny a klesají jen minimálně. Předpověď počasí navíc nenaznačuje, že by se to mělo zásadně změnit. „Vzhledem k tomu, že od loňského podzimu máme představu, kolik plynu jsme schopni měsíčně do Česka dovézt bez plynovodu Nord Stream, dá se předpokládat, že při zopakování loňské spotřeby budou zásobníky před zimou opět plné,“ dodává Síkela.

„Od začátku ruské invaze na Ukrajinu udělala naše vláda pro energetickou bezpečnost České republiky mnohonásobně více než předchozí vláda za dvě volební období. Zajistili jsme dostatek plynu na zimu, poprvé v historii nakoupili plyn do státních zásob, zajistili jsme podíl v LNG terminálu v Holandsku a nyní pokračujeme v důležité koncepci pro naši budoucnost,“ říká vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že vnímá energetickou bezpečnost jako základ národní bezpečnosti České republiky.

Energetická bezpečnost bude jedním ze základů Státní energetické koncepce, na jejíž aktualizaci MPO nyní pracuje. Vznikla nová komise a platforma složená ze zástupců ministerstev, profesních svazů a nevládních neziskových organizací. Nová SEK bude reflektovat širší trendy a aktuální geopolitický vývoj. Jedná se zejména o ruskou agresi na Ukrajině, která má významné dopady na dodávky energetických zdrojů do Evropy, což se projevuje i na globální úrovni.

„Základem koncepce bude princip dostatku energie z bezpečných zdrojů za dostupné ceny. Cílem je posílit energetickou bezpečnost, budeme pokračovat ve zbavování se závislosti na Rusku a jeho surovinách. Důraz klademe na posílení role jaderné energetiky a využití potenciálu obnovitelných zdrojů energie. Energetický systém založený na vyšším podílu jaderných zdrojů a OZE je odolnější a nákladově efektivnější,“ říká ministr Síkela s tím, že základní teze koncepce představí vládním kolegům v nejbližších týdnech po vypořádání připomínek ostatních rezortů.

Jednou z hlavních priorit MPO v oblasti energetiky bude pro tento rok komunitní energetika. Aktuálně připravovaná novela energetického zákona umožní vznik tzv. energetických společenství. Jejich členové mezi sebou budou moci sdílet elektřinu, které vyrobí ze společných výroben. „Pro Českou republiku naprosto zásadní novela, jejíž přijetí chceme dosáhnout co nejdříve. Věříme, že změní českou energetiku. Díky novele tak bude možné veškerou vyrobenou elektřinu sdílet mezi odběrnými místy, která budou členy energetického společenství a už nebude nutné posílat přebytky vyrobené energie zpět do sítě. Členy těchto společenství tak budou moci být například společenství vlastníků jednotek, domácnosti, obce, školy, úřady nebo například celé malé podniky,“ dodává Síkela.

Další podrobnosti nejen k úsporám energií a stavu zásobníků jsou k dispozici na průběžně aktualizovaném webu www.energiezamene.cz.