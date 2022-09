Základní posouzení projektu horkovodu z Dukovan je s předstihem hotovo

Jde to rychleji, než bylo v plánu. A cena bude konkurenceschopná. Primátorka města Brna Markéta Vaňková a ředitel ČEZ, a. s., Daniel Beneš se dnes shodli, že základní vyhodnocení projektu horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna umožňuje jeho další pokračování. Stalo se tak o 15 dní dříve, než bylo stanoveno v memorandu o spolupráci.

„Pracovní týmy ČEZ a společnosti Teplárny Brno začaly pracovat na úkolech daných memorandem neprodleně od okamžiku jeho podpisu, tedy od 20. června 2022. Do 30. září měly posoudit, jestli je vybudování horkovodu realizovatelné z pohledu obchodního, technického a právního. Jsem rád, že týmy pracovaly velmi rychle a efektivně a přišly s vyhodnocením projektu s výrazným předstihem,“ připomněl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

V ekonomické rovině byla nalezena shoda na matematickém vzorci, podle kterého se bude počítat konečná cena tepla pro město Brno, respektive pro jeho teplárny. „Cena pro koncové zákazníky Tepláren Brno, tedy pro domácnosti, školy či nemocnice, bude na základě tohoto modelu srovnatelná s jinými alternativními zdroji tepla, jako jsou plynové kotelny nebo tepelná čerpadla,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a zmínila i třetí posuzovaný aspekt, a to právní: „V nejbližších dnech se má v Poslanecké sněmovně schvalovat novela liniového zákona, v němž bude horkovod z Dukovan konkrétně uveden jako další stavba, která může být podle něj realizována. To umožní rychlejší postup prací, protože by nemělo docházet k jejich zablokování z důvodu nemožnosti se dohodnout s vlastníky potřebných pozemků.“

Samotné vybudování horkovodu a jeho napojení jak v Dukovanech, tak v Brně je technicky zvládnutelné. „Potrubí, jímž bude proudit voda o teplotě až 130 stupňů, je možné pokládat zhruba dvakrát rychleji než v zahuštěné městské zástavbě. Teplo z Dukovan pokryje polovinu spotřeby tepla v Brně. Navíc bude možné všechny developerské záměry a stávající objekty v blízkosti nových tepelných sítí napojit na dodávky tepla. Aktuálně například vedeme jednání s Fakultní nemocnicí Brno,“ informoval generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Po vyhodnocení výsledků těchto jednání bude celé posouzení dopracováno do finálního stadia, aby nejpozději do 31. 12. 2022 mohlo dojít k předložení návrhu konečných smluv. „Vše zatím nasvědčuje tomu, že projekt zdárně pokračuje, což bude pro Brno znamenat zásadní posílení jeho energetické bezpečnosti a soběstačnosti,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.