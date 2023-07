Z bioplynky na pole. 1,6 miliardy pro zdatnější Cirkulární Česko a lepší kondici zemědělské půdy

MŽP má nový dotační titul, který propojí hned několik pro životní prostředí příznivých aktivit. Díky němu dojde ke zlepšení cirkulární ekonomiky, zkvalitnění zemědělské půdy a rozvoji kompostáren i bioplynek.

Národní program Životní prostředí (NPŽP) z prostředků Národního plánu obnovy otevírá zcela novou dotační výzvu s názvem Podpora zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu. Výzva míří na široký okruh zájemců od obcí, krajů, výzkumných institucí a vysokých škol, státních podniků, soukromých firmem a družstev až po podnikající fyzické osoby. Největší objem prostředků ve výši jedné miliardy korun z celkové alokace je určen na modernizaci či výstavbu kompostáren nebo bioplynek, z nichž kompost poputuje na zemědělskou půdu. Příjem žádostí se spustí 1. září.

„Nic není odpad. Tohle je mé oblíbené téma, stát má hledat systémová a strategická řešení napříč resorty, které přinesou víc benefitů najednou, a umět je podpořit. Novou výzvou podpoříme opatření vedoucí k rozvoji cirkulární ekonomiky a také organikou posílíme ochranu a zlepšíme kvalitu zemědělské půdy,“ uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Nová dotační výzva podpoří modernizaci kompostáren, kterým se tak například zvýší kapacita. Cílí také na malé a střední zemědělce, kteří si budou moci pořídit techniku s potřebným vybavením pro aplikaci kompostu na zemědělskou půdu. Stejně tak výzva pomůže s technikou provozovatelům odpadových kompostáren a bioplynových stanic,“ popsal oblasti nové výzvy ministr Hladík.

Právě vypsaná výzva z NPŽP podpoří recyklační infrastrukturu zkapacitněním a zefektivněním systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku. Jejím prostřednictvím dojde k vybudování kapacit pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a pořízení techniky pro koncové zapravování kompostu vyprodukovaného v zařízeních na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu.

„Půda je jednou z nejvýznamnějších složek životního prostředí, už jen proto, že přímo ovlivňuje kvalitu našeho života. O půdu je třeba pečovat a udržovat ji ve zdravé kondici. V posledním roce došlo k velkému nárůstu cen minerálních hnojiv, půdě navíc dlouhodobě chybí zapracovaná organika, takže Ministerstvo zemědělství vidí v nových dotacích dobrý impuls na podporu alternativního zdroje živin pro zemědělskou půdu, který nám zabezpečí cirkulární ekonomika,“ říká ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Dotační podpora míří také na pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na zemědělskou půdu, a to ve výši 60 % z celkových způsobilých výdajů pro malé a střední zemědělské podniky a farmáře a zároveň také pro provozovatele kompostáren (ve výši 70 % z celkových způsobilých výdajů).

„Ti v souladu s podmínkami výzvy společně před podáním žádosti o dotaci podepíší smlouvu o budoucích ročních dodávkách kompostu. Díky ní po dobu 5 let od ukončení realizace projektu bude ročně zapracováno nejméně 40 tun kompostu na hektar zemědělské půdy. Naopak kompostárny se podpisem smlouvy přihlásí k tomu, že po dobu 5 let od ukončení realizace projektu budou dodávat a aplikovat kompost na půdu. Spoluprací kompostáren s farmáři se uzavře cirkulární smyčka,“ přesňuje ředitel SFŽP ČR Petr Valdman.

Vedle podpory na pořízení techniky pro zapravování kompostu do zemědělského půdního fondu podpoří Ministerstvo životního prostředí jednou miliardou korun modernizaci či výstavbu kompostáren včetně svozu a třídění BRO a také výstavbu nebo modernizaci úpravy digestátu z odpadových bioplynových stanic před jejich zapravením do půdy, a to ve výši 70 % z celkových způsobilých výdajů na projekt.

„Naší podmínkou je, že daným projektem dojde k navýšení kapacity kompostárny pro zpracování biologicky rozložitelných komunální odpadů. Žadatelé se přijetím dotace také zaváží, že po dobu 5 let po realizaci projektu předají 100 % kompostu k aplikaci na zemědělskou půdu," doplňuje ministr Hladík.

Příjem žádostí spustí MŽP a SFŽP ČR od 1. září, výzva se uzavře 1. května 2024 nebo vyčerpáním alokace. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 8. 2025. Detail výzvy najdete zde.