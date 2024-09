Výzva na členství finančních institucí v Evropské Koalici pro financování energetické účinnosti

Evropská Komise spustila iniciativu s názvem Evropská koalice pro financování energetické účinnost (dále jen „Koalice“). Koalice, která sdružuje země EU, finanční instituce a další zúčastněné strany má za cíl pomoct s mobilizací soukromého financování energetické účinnosti. Do Koalice je možné se v současnosti zapojit jako finanční instituce.

Evropská koalice pro financování energetické účinnosti (European Energy Efficiency Financing Coalition) byla vytvořena s cílem usnadnit mobilizaci soukromého kapitálu na podporu cílů EU v oblasti energetiky a klimatu, a to především do let 2030 a 2050. Slouží jako platforma pro spolupráci mezi klíčovými aktéry a členskými státy EU, která podporuje naplnění cílů směrnice 2023/1791/EU o energetické účinnosti (EED) a směrnice 2024/1275 o energetické náročnosti budov (EPBD). Koalice stojí na legislativním základě dle článku 30 (7) směrnice o energetické účinnosti.

Do této Koalice je v současnosti možné se přihlásit jako finanční instituce. Funguje jako dobrovolná iniciativa bez právně závazných povinností a může být klíčovým nástrojem pro financování projektů energetické účinnosti. Její činnost bude zahrnovat spolupráci s veřejným i soukromým sektorem a podporu tvorby politik v oblasti energetických úspor.

Koalice má tříúrovňovou strukturu:

Valné shromáždění – Nejvyšší úroveň složená z ministrů a členů výkonných rad, která se bude scházet jednou ročně.

Expertní skupiny – Skupina expertů z členských států poskytující technickou a analytickou podporu.

Národní centrum – Zahrnuje klíčové národní stakeholdery a slouží jako implementační nástroj pro EED a EPBD.

Výzva pro finanční instituce:

Evropská komise vyhlásila výzvu ke členství pro finanční instituce, které se mohou přihlásit do 30. září 2024. Každá přihlášená instituce musí nominovat zástupce do Valného shromáždění a osobu odpovědnou za komunikaci s Koalicí. Finanční instituce budou mít možnost aktivně spolupracovat s Národním centrem a spoluvytvářet pracovní program Koalice.

Jak se finanční instituce mohou přihlásit?

Finanční instituce, které se chtějí zapojit, mají možnost přihlásit se v rámci první výzvy do 30. září 2024, druhá výzva bude vyhlášena koncem troku 2024. Pro podání žádosti je nutné:

Vyplnit přihlášku – Proces je jednoduchý a přístupný všem relevantním institucím. Podepsat Statement of Intent – Tímto prohlášením instituce formálně vyjádří svůj zájem přispět k cílům v oblasti energetické účinnosti, obdobně jako členské státy EU podepsaly Deklaraci o financování energetické účinnosti.

Co členství zahrnuje?

Každá finanční instituce, která se připojí ke Koalici, musí:

Nominovat zástupce do Valného shromáždění– Tato osoba musí být na úrovni představenstva (board level) a bude se účastnit klíčových jednání Koalice. Jmenovat kontaktní osobu – Tento zástupce bude zajišťovat komunikaci mezi Komisí a finanční institucí ve všech záležitostech týkajících se Koalice a energetické účinnosti.

Instituce se mohou také přihlásit k sledování činnosti jednoho nebo více Národních center, které budou sloužit jako implementační platformy na národní úrovni. S institucemi, které se přihlásí v rámci této první výzvy, bude Komise spolupracovat na tvorbě pracovního programu Koalice, čímž získají možnost přímo ovlivnit její zaměření a aktivity.

Výhody členství v Koalici:

Zapojení do tvorby evropských politik v oblasti financování energetické účinnosti.

Možnost spolupráce s veřejnými i soukromými aktéry napříč EU.

Přístup k informacím a know-how ohledně nástrojů financování energetické účinnosti.

Možnost účastnit se Národních center, které budou sloužit jako platformy pro projekty energetické účinnosti v členských státech EU.

Více informací k členství můžete najít na stránce Evropské Komisezde.

Kontaktní údaje při zájmu o více informací:

Terézia Kratochvíl Marušáková

odbor energetické účinnosti a úspor

e-mail: terezia.marusakova@mpo.gov.cz