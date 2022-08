Výměna plastového brčka za papírové nevyřeší problémy s odpady

Zná to patrně každý z nás. Vejdete do fastfoodu a objednáte si menu. Na tác pokrytý pestrobarevným papírem vám přistane papírový obal s hranolky, papírová krabička s burgrem, pití v papírovém kelímku s plastovým víčkem a plastovým brčkem. Pardon, už ne plastovým, ale papírovým. Senát totiž minulý týden schválil zákon, který v Česku zakazuje prodej jednorázových plastů.

Zákon by měl začít platit v polovině letošního podzimu poté, co jej podepíše prezident. Nová legislativa nezahrnuje pouze úplný zákaz některých jednorázových výrobků, ale také omezení jejich spotřeby či povinné příspěvky výrobců na úklid obcí a měst. Je nutné podotknout, že zákon převádí do české legislativy evropskou směrnici o jednorázových plastech - směrnici 2019/904 k omezení plastového odpadu v mořích a oceánech a podpoře cirkulární ekonomiky.

„V Senátu dnes slavíme velký úspěch, schválili jsme nový zákon o jednorázových plastech, díky kterému se nám podaří snížit množství odpadů, které dnes nesmyslně končí na skládkách. Výrobky, které zcela zakazujeme, mají už dnes řadu alternativ a díky tomu můžeme ročně uspořit milióny kusů plastových výrobků“ pochvaluje si zákon Anna Hubáčková, ministryně životního prostředí, po tom, co zákon prošel Senátem.

Není ale jisté, zda vůbec nějaký důvod pro oslavy máme. Efekt zákona by neměl být nadhodnocován. Je jistě veskrze pozitivní, když omezíme spotřebu jednorázových plastů. Koneckonců taková plastová brčka jsou zcela zbytná věc, bez níž se obejdeme. Samozřejmě kromě brček a plastových vatových tyčinek používaných ve zdravotnictví, které mají také ze zákona výjimku.

Problémem je, že místo toho, abychom tyto zbytečné věci přestali úplně kupovat a používat, hledáme místo nich různé alternativy. Brčka z papíru, která se hned promáčí, nebo brčka vyrobená z bioplastů. Zrovna bioplasty nejsou žádným zázračným materiálem, který vyřeší problémy s plastovými odpady. Za nevhodných podmínek je jejich rozklad velmi pomalý, případně k němu vůbec nedochází. Musí se využívat pouze ve vhodných oblastech a zpracovávat správným způsobem. Ve zkratce lze říci, že jsme si zakázali plasty, abychom mohli jednorázově využívat výrobky z jiných materiálů.