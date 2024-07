Vodní elektrárna Vrané mění i druhý 50tunový rychlouzávěr

Podobně jako to loňské, je i letošní léto na vodní elektrárně Vrané nad Vltavou ve znamení historické modernizace. Také druhé z obou soustrojí bude mít od září nový rychlouzávěr, důležité zařízení schopné rychle zabránit vodě k přítoku na turbínu. Původní segment vážící 50 tun byl v elektrárně od samotného začátku provozu v roce 1936. Nejstarší energetický zdroj Vltavské kaskády a současně poslední elektrárna před Prahou vyrábí ročně více než 60 milionů kWh elektřiny a zajišťuje pravidelný průtok Vltavy směrem na metropoli. ČEZ důležitou elektrárnu pravidelně modernizuje, aby dokázala plnit zvýšené nároky na rychlou a spolehlivou dodávku bezemisní energie i v éře moderní energetiky.

Za dva roky oslaví devadesátku, ale s dechem ještě zdaleka není u konce. Díky pravidelným modernizacím a údržbě zpracovávají dvě soustrojí vodní elektrárny Vrané nad Vltavou stále spolehlivě vodu z Vltavy i Sázavy. Aby elektrárna splňovala veškeré požadavky na fungování v rámci transformující se české energetiky, investuje tu ČEZ aktuálně do výměny rychlouzávěrů. Na soustrojí TG2 k tomu došlo loni a letos pokračují energetici na sesterské TG1.

Světlo světa proto spatřila i druhá z dvojice obřích ocelových bezpečnostních pojistek o rozměrech 6,1 x 12 metrů, které umí uzavřít prostor přivaděče za 27,40 vteřiny a zastavit tak vodu na cestě k turbínám. Energetici mají tuto možnost např. při poruše strojů, když potřebují rychle uzavřít přítok vody, aby pohyb soustrojí nezhoršoval poškození. Podobně jako loni, i letos nezabralo vytažení původního rychlouzávěru portálovému jeřábu a sehrané partě pracovníků ČEZ Energoservis více než dvě hodiny. „Veterán“ byl odvezen k sešrotování a nový dorazí k usazení koncem prázdnin. Naplno se turbína soustrojí TG1 roztočí opět v říjnu.

„Elektrárna Vrané je důležitým článkem Vltavské kaskády, protože přispívá k vyrovnání hladiny a průtoku Vltavou pod velkými elektrárnami Slapy a Štěchovice a současně slouží jako dolní nádrž přečerpávací elektrárny Štěchovice II. Pro energetickou síť je ještě důležitější, že za necelé dvě minuty od vydání pokynu začne dodávat elektřinu domácnostem a průmyslovým podnikům ve středních Čechách. Pravidelné údržby a modernizace jako ta aktuální jsou proto nezbytnou podmínkou jejího spolehlivého fungování,“ říká Róbert Heczko, ředitel Vodních elektráren ČEZ.

„Každou z turbín proteče za plného provozu každou vteřinu 90 kubíků vody. To je množství, které by naplnilo olympijský bazén za 35 vteřin. Abychom mohli v případě potřeby takovou masu vody rychle a účinně zastavit, potřebujeme spustit rychlouzávěry. I když práce našich předků byla svou kvalitou naprosto obdivuhodná, ty původní už by brzy přestaly splňovat nároky na bezpečnost. Kromě výměny druhého z rychlouzávěrů modernizujeme i jeho hydraulický ovládací systém a pojezdové kolejnice. Do plného provozu půjde soustrojí TG1 opět v říjnu,“ doplňuje Michal Kudrnáč, vedoucí provozu vodní elektrárny Vrané.