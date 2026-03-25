03/2025

Vláda zrušila výbor pro nové jaderné zdroje. Řízení projektu Dukovan přebírá MPO

25. 3. 2026| zdroj: MPO0

zdroj: Flickr

Vláda rozhodla o zrušení Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR. Řízení projektu nového jaderného zdroje v Dukovanech a rozvoje jaderné energetiky nově přesouvá přímo na úroveň vlády, klíčovou roli má mít Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda České republiky na svém jednání 9. března 2026 zrušila Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů, který fungoval od roku 2019. Zároveň schválila nový model řízení projektu výstavby jaderného zdroje v lokalitě Dukovany i širšího rozvoje jaderné energetiky na úrovni vlády.

Strategické řízení projektu bude nově probíhat přímo na vládní úrovni. Operativní řízení a koordinace přechází na 1. místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu, který bude spolupracovat s ministryní financí zejména v otázkách financování a majetkových dopadů. Součástí změn je také zavedení pravidelného reportingu. Ministr průmyslu a obchodu má vládě předkládat čtvrtletní informace o postupu projektu a dvakrát ročně informovat Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny. Na realizaci projektu se mají podílet i ostatní členové vlády.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO
ORGREZ