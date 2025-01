Vláda se zabývala dopady dostavby Dukovan na region

Dostavba jaderné elektrárny Dukovany výrazně ovlivní život v dotčeném regionu. V dlouhodobém horizontu přinese zásadní přínos, především zajistí energetickou bezpečnost celé země. V krátkodobém horizontu naopak hrozí negativní dopady na obyvatele, které je třeba co nejvíce eliminovat. Konstatuje to studie socioekonomických dopadů dostavby Dukovan, kterou vláda projednala na zasedání ve středu 15. ledna 2025.

Vláda projednala závěry socioekonomické studie Dukovany 2024, kterou nechalo nezávisle zpracovat Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s dotčenými kraji, aby podrobně zmapovalo dopady výstavby dvou nových bloků jaderné elektrárny Dukovany na území ovlivněné výstavbou.

Podle premiéra Petra Fialy je dostavba jaderné elektrárny Dukovany jedním z velkých úkolů, které před Českou republikou stojí. „Je to zásadní věc pro naši energetickou soběstačnost, bezpečnost, a pro to, abychom měli dostatek energie za přijatelné ceny. A je to také stavba, jaká tu v posledních desetiletích nebyla realizována,“ připomněl předseda vlády.

Kromě posílení energetické bezpečnosti Česka bude dostavba Dukovan také velkou příležitostí pro další rozvoj celého regionu. „Bude mít spoustu velmi pozitivních dopadů na Českou republiku, na dotčené regiony, ale bude to mít samozřejmě také některá rizika a dopady, které by mohly být negativní. A těm se snažíme předejít. Proto jsme také Kraji Vysočina a Jihomoravskému kraji a dotčeným obcím slíbili, že budeme od počátku co nejvíce omezovat případné negativní dopady stavby na obyvatele těchto obcí a regionů,“ konstatoval premiér Fiala.

Studie o sociálněekonomických dopadech tato rizika pojmenovává a zároveň poukazuje i na velmi pozitivní vliv dostavby Dukovan na budoucnost celého regionu. „Pozitivní dopad je vyčíslen například, pokud jde o podporu místní ekonomiky. Ta by se mohla v multiplikaci pohybovat až na úrovni 230 až 250 miliard korun za celou dobu dostavby. Pozitivní dopady na daňové příjmy obcí jsou očekávány ve výši 1,5 miliardy korun. Očekává se vznik asi tisíce nových ekonomických subjektů v oblastech jako je stavebnictví, pohostinství, ubytování, doprava, maloobchod atd.,“ uvedl předseda vlády.

Mezi předpokládané negativní jevy se řadí například očekávaný nárůst automobilové dopravy, který bude nutné korigovat rozvojem dopravy autobusové. „Je potřeba také modernizovat silniční síť v okolí Dukovan. Na to už vláda reagovala a na stavbu nutných obchvatů, přeložek a rekonstrukce je vyčleněno do roku 2029 čtrnáct miliard korun,“ podotkl premiér Fiala. Do regionu má přijít také necelých 10 000 nových obyvatel, většina z jiných částí České republiky, takže je třeba se zaměřit i na výstavbu potřebného ubytování a další nezbytné infrastruktury. Akční plán pro řešení územních dopadů do stavby předloží Ministerstvo pro místní rozvoj do 30. června.