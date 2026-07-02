Vláda schválila nový Statut Správy úložišť radioaktivních odpadů

Vláda České republiky schválila usnesením č. 404 ze dne 22. června 2026 nový Statut Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Nový statut reaguje na změny právního rámce v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem a upravuje zejména proces plánování a vyhodnocování činnosti SÚRAO ve vazbě na státní rozpočet a strategické dokumenty státu.
Nový statut nahrazuje dosavadní úpravu vycházející z roku 2017 a reflektuje změny vyplývající zejména z atomového zákona a souvisejících právních předpisů. Hlavním cílem změny je sladit termíny předkládání výroční zprávy a plánů činnosti SÚRAO s procesem schvalování státního rozpočtu, zajistit konzistentnost finančních údajů a posílit návaznost na plnění cílů Koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. Statut současně zohledňuje novelu atomového zákona provedenou zákonem č. 83/2025 Sb. Nový statut nabývá účinnosti dne 1. července 2026.
- Statut SÚRAO platný od 1.7.2026[pdf, 137 kB]
- Usnesení vlády č. 404 ze dne 22. července 2026[pdf, 45 kB]
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