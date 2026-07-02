1/2026

Vláda schválila nový Statut Správy úložišť radioaktivních odpadů

2. 7. 2026| zdroj: MPO0

rabedirkwennigsen-nuclear-waste-1471361_640
zdroj: pixabay

Vláda České republiky schválila usnesením č. 404 ze dne 22. června 2026 nový Statut Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Nový statut reaguje na změny právního rámce v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem a upravuje zejména proces plánování a vyhodnocování činnosti SÚRAO ve vazbě na státní rozpočet a strategické dokumenty státu.

Nový statut nahrazuje dosavadní úpravu vycházející z roku 2017 a reflektuje změny vyplývající zejména z atomového zákona a souvisejících právních předpisů. Hlavním cílem změny je sladit termíny předkládání výroční zprávy a plánů činnosti SÚRAO s procesem schvalování státního rozpočtu, zajistit konzistentnost finančních údajů a posílit návaznost na plnění cílů Koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. Statut současně zohledňuje novelu atomového zákona provedenou zákonem č. 83/2025 Sb. Nový statut nabývá účinnosti dne 1. července 2026.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO
ORGREZ