Vláda pro příští rok zastropovala ceny energií domácnostem a menším firmám

Vláda schválila nařízení, díky kterému budou v příštím roce v České republice zastropovány ceny elektřiny a plynu. Společně s tím zrušila pro příští rok takzvaný úsporný tarif, který nahradí podpora s vyšší finanční alokací ve formě zastropování cen energií.

Zastropované ceny energií budou mít domácnosti, maloodběratelé z řad podnikatelů a menších firem nebo vládní instituce, nemocnice, ústavy sociální péče či dopravní podniky provozující elektrickou trakci. Nařízení bude platné od 1. ledna do 31. prosince 2023, ovšem vláda deklarovala, že v zálohách odběratelů se začne projevovat už během letošního listopadu.

Dodavatelé energií mají povinnost do 30 dnů po vyhlášení cenového stropu upravit zákazníkům zálohy a zaslat jim upravený rozpis záloh. „Zastropování začne platit automaticky, lidé nebudou muset o nic žádat. Stejně tak tomu je u úsporného tarifu, který pomůže lidem zvládnout vysoké ceny energií před tím, než začne fungovat zastropování,“ říká ministr Síkela.

V případě, že má zákazník sjednanou nižší cenu elektřiny či plynu, než stanovený strop, hradí dodavateli sjednanou cenu podle smlouvy o dodávce nebo sdružených službách dodávky elektřiny či plynu. Stávající smluvní vztah zůstává nedotčen novou regulací - do té doby, dokud sjednaná nižší cena ve smlouvě platí.

Výše cenového stropu

Ministerstvo průmyslu a obchodu uvedlo, že u elektřiny bude pro všechny domácnosti a další subjekty připojené na hladině nízkého napětí zastropována celá spotřeba. Pro malé a střední podniky napojené na hladinu vysokého a velmi vysokého napětí bude zastropování platit pro 80 % z nejvyšší spotřeby za posledních pět let.

V případě zemního plynu bude zastropována celá spotřeba pro všechny domácnosti a maloodběratele plynu s ročním odběrem plynu do 630 MWh. Zastropování ceny plynu bude dále platit pro všechny malé a střední podniky s ročním odběrem od 630 do 4 200 MWh, ale pouze na 80 % z jejich nejvyšší spotřeby za posledních pět let.

Vláda zastropovala rovněž plyn využívaný v domovních kotelnách a plynových teplárnách. „Zároveň jsme zastropovali cenu plynu pro výrobu tepla. To se týká jak bytových domů s vlastní kotelnou, tak tepláren, které dodávají teplo občanům. Samozřejmě nadále pokračujeme ve vyjednáváních na evropské úrovni. Hledáme řešení, které by pomohlo největším podnikům, což je úkol, se kterým si zatím neporadil žádný evropský stát. Musíme vytvořit rovné podmínky pro velké firmy napříč Evropskou unií,“ uvádí Petr Fiala.

Cenový strop za dodávku elektřiny byl stanoven na 5 Kč/KWh bez DPH, čili 6,05/KWh s DPH. Stálý měsíční plat za dodávku elektřiny se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc (poplatek za odběrné místo bez ohledu na spotřebu). U plynu byl cenový strop zaveden ve výši 3 Kč/KWh, tedy 3,025/KWh s DPH. Stálý měsíční plat za dodávku plynu se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc.

Konec úsporného tarifu

Ministerstvo upozornilo také na to, že dodavatelé poslední instance budou mít povinnost nabídnout smlouvu na dodávky energií za zastropovanou cenu těm zákazníkům, na které se vztahuje cenový strop a kterým se nedaří uzavřít smlouvy na dodávky energií s jiným dodavatelem. "Všem odběratelům, na které se vztahuje zastropování, budou mít všichni dodavatelé energie povinnost nabídnout maximální cenu, kterou stanovila vláda," vysvětluje MPO.

Zastropování cen energií na příští rok má domácnostem nahradit příspěvek z úsporného tarifu. "Pomoc v podobě zastropování cen energií bude výrazně rozsáhlejší, podle odhadů ministerstva financí by mohla dosáhnout výše až 130 miliard korun. Na úsporný tarif na rok 2023 bylo připraveno 22 miliard korun," doplňuje ministerstvo.