Veolia Energie zajistí středočeským nemocnicím desítky milionů v energetických úsporách

Skupina Veolia Energie ČR podepsala smlouvy na realizaci EPC projektů s Nemocnicí Rudolfa a Stefanie Benešov a Oblastní nemocnicí Příbram. Tyto komplexní projekty na tzv. „Energetické služby se zárukou“ (EPC) v celkové hodnotě bezmála 270 milionů korun významně sníží energetickou náročnost nemocničních budov a zařízení. Skupina Veolia Energie smluvně garantuje, že oba záměry přinesou nemocnicím jen v následujících 10 letech energetické úspory v hodnotě téměř 100 milionů korun.

Skupina Veolia Energie ČR je prostřednictvím své společnosti Advance Energo smluvním partnerem v obou EPC projektech a zajišťuje komplexní realizaci i garantované úspory.

S klienty realizujeme skutečně komplexní projekty, které budou zahrnovat zateplení objektů, výměna výplní otvorů, výstavbu fotovoltaických elektráren, modernizaci osvětlení a mnoho dalších opatření,“ říká Jakub Tobola, obchodní ředitel skupiny Veolia Energie ČR a pokračuje: „Oba projekty navazují na naše úspěšné realizace v Psychiatrické nemocnici Bohnice nebo nemocnici v Kutné Hoře. Celkově vnímáme, že EPC formát spolupráce je v soukromém i veřejném sektoru čím dál populárnější. Na jaře budeme například slavnostně předávat další rozsáhlé EPC realizace zástupcům dvou velkých moravských měst.“

EPC projekt v Nemocnicí Rudolfa a Stefanie Benešov

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, kterou provozuje přímo Středočeský kraj, poskytuje zdravotní péči v regionech Benešovska, Sedlčanska, okolí Prahy i části Táborska pro téměř 300 000 obyvatel z těchto lokalit. EPC projekt s názvem „Snížení energetické náročnosti Nemocnice Benešov“ bude spolufinancován z prostředků EU prostřednictvím Národního programu životního prostředí a realizován letos. Nemocnice s jeho pomocí plánuje optimalizovat energetické náklady a zlepšit environmentální udržitelnost v rámci celého areálu. Mezi klíčová opatření projektu patří:

Instalace nových kondenzačních zdrojů tepla.

Instalace kogenerační jednotky (KGJ).

Rekonstrukce areálových rozvodů a výměníkových stanic.

Instalace fotovoltaických panelů (FVE), modernizace osvětlení.

Úsporná opatření na spotřebu vody.

Implementace dalších energeticky úsporných řešení, jako jsou termostatické ventily řízené IRC systémem.

Nový nadřazený systém pro instalované technologie.

„Celková hodnota realizovaných opatření dosahuje 219 milionů korun, což zahrnuje modernizaci systémů a implementaci technologií, které přispějí ke snížení spotřeby energie a emisí oxidu uhličitého,“ říká Jakub Tobola a dále uvádí: „Garantovaná roční úspora u tohoto projektu činí 7,5 milionu korun, tudíž zaručené úspory za dobu jedné dekády se vyšplhají na 75 milionů.“

Projekt vnímá jako mimořádně důležitý i samotná benešovská nemocnice. „Opatření budou mít dalekosáhlé ekonomické i ekologické dopady. Jen na energii ušetříme každoročně bezmála 8 000 GJ. To je obrovské číslo. Pro představu, takové množství by stačilo k pokrytí ročních energetických potřeb více než 740 českých domácností. Velké úspory máme garantované i ve spotřebě vody – každoročně ušetříme téměř 450 000 litrů,“ prozrazuje Jan Kolbaba, technický ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.

EPC projekt v Oblastní nemocnici Příbram

Oblastní nemocnice Příbram je klíčovým poskytovatelem zdravotní péče nejen Příbramska, ale i přilehlých regionů. Celkově zajišťuje zdravotní péči pro zhruba 150 000 obyvatel a je rovněž jedním z největších regionálních zaměstnavatelů. V roce 2023 pro nemocnici pracovalo více než 1200 zaměstnanců.

Komplexní EPC projekt v nemocničním areálu si vyžádá investici bezmála 112 milionů korun se zaručenou roční úsporou 2 366 790 Kč po dobu 10 let. Projekt bude spolufinancován z prostředků EU prostřednictvím Operačního programu životního prostředí 2021–2027 a realizován v letošním roce. Nemocnice si od něj slibuje významné snížení energetické náročnosti svých budov a zařízení. Pilíři projektu bude sedm klíčových opatření:

Zateplení stavebních konstrukcí.

Výměna výplní otvorů.

Modernizace osvětlení.

Instalace fotovoltaické elektrárny (FVE).

Osazení termoregulačních ventilů (TRV) a IRC regulace.

Modernizace výměníkové stanice, měření a regulace (MaR) a řídicího systému.

Úsporná opatření na vodě.

„Středočeský kraj je naším jediným akcionářem a v rámci kraje jsme součástí páteřní sítě nemocnic. To je velká zodpovědnost, a proto klademe mimořádný důraz na hospodárné nakládání s financemi v rámci rozpočtu. Součástí takového přístupu je využití každé příležitosti ke zvýšení efektivity našeho provozu a snížení energetických nákladů. Dodavateli EPC projektu poběží garance na úspory od 1. ledna 2026 až do 31. prosince 2035 a celková uspořená částka za toto desetileté období přesáhne 23 milionů korun. To už je i pro nemocnici naší velikosti a významu zajímavá částka,“ říká Martin Janota, tiskový mluvčí Oblastní nemocnice Příbram.