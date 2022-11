Ve známé kodaňské spalovně odpadů monitorovali PFAS látky ve spalinách

V kodaňském zařízení na využití odpadů uskutečnila ekologická společnost měření látek PFAS ve spalinách a v odpadních vodách. Výsledky naznačují, že z komínu spalovny odpadu neunikají žádné chemikálie. Přesto si ředitel zařízení myslí, že by úřady měly podniknout kroky.

PFAS (perfluoroalkylované a polyfluoroalkylované látky) jsou obrovskou skupinou tisíců syntetických chemických látek, pro něž máme široké využití od textilního průmyslu, přes obaly a hasicí pěny až po průmysl automobilový. Nachází se takřka ve všem a těchto výrobků se postupně uvolňují do životního prostředí, vstupují do potravního řetěžce a přetrvávají po dlouhá léta.

Nejhorší obavy jsou pryč

Dlouhá léta se předpokládalo, že spalováním při vysokých teplotách jsou ničeny toxické průmyslové chemikálie PFAS, kterým se přezdívá „věčné chemikálie“. V posledních letech ovšem řada výzkumných článků zpochybňovala, zda tomu tak skutečně je.

Kvůli pochybnostem, zda při spalování odpadu kontaminovaného PFAS nehrozí, že se znečištění z bodového zdroje změní na plošné plošné znečištění, se odpadová společnost ARC rozhodla uskutečnit analýzu spalin a také odpadních vod ve spalovně Amager Bakke, nacházející se na kodaňském ostrově Amager.

„Ve spalinách jsme nenašli žádné PFAS látky a naše odpadní voda se obecně pohybuje těsně kolem limitních hodnot pro pitnou vodu. Jsme na 70 až 120 nanogramech PFAS na litru a limit pitné vody je maximálně 100 nanogramů na litr,“ komentuje výsledky Jacob H. Simonsen, ředitel zařízení.

Měření probíhala po několik dní a byla realizována ekologickou společností Eurofins a nebylo levné. Spalovnu to sálo 118 000 dánských korun (asi 387 tis. Kč). Simonsen uvedl, že sice šlo o vysokou částku, ale je rád, že měření rozptýlilo jejich nejhorší obavy. „Museli jsme zjistit, zda máme problém nebo ne. A pokud bychom problém měli, museli bychom přijít na to, co s ním můžeme dělat,“ říká a pokračuje: „Nemůžeme přece žít s tím, že potenciálně vypouštíme něco, co ostatním škodí.“

Dle odborníků v oboru je extrémně obtížné měřit PFAS ve spalinách. „Pro tato měření v Dánsku neexistovala až donedávna žádná akreditovaná metoda. Společnost Eurofins je akreditovaná podle amerických standardů. To znamená, že používají stejnou technologii pro vzorkování,“ uvádí Simonsen.

Pomohla vysoká teplota?