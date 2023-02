V USA drony monitorují emise metanu ze skládek odpadů

Skládky jsou zdrojem velkého množství emisí metanu, který přispívá ke globálnímu oteplování. Emise pomáhají monitorovat nové letecké technologie i ty, které jsou založené na dronech.

Skládkové plyny, které unikají z povrchu tělesa skládky, jsou vedlejším produktem rozkládajícího se odpadu. Jedná se o směs různých plynů vytvořených působením mikroorganismů na skládce, když rozkládají organický odpad. Skládkový plyn je tvořen z přibližně 40 až 60 % metanem bez zápachu, zbytek představuje převážně oxid uhličitý se stopovým množstvím zapáchajících plynů, jako je sirovodík (H2S) a další těkavé organické sloučeniny (VOC).

Podle zprávy o nákladech na skleníkové plyny, kterou loni v listopadu předložila americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA), se sociální náklady na metan a jeho budoucích dopadů změny klimatu odhadují na 1 600 dolarů/tunu (cca 35 tis. Kč). Zdá se, že skleníkové plyny nás budou stát ještě mnoho peněz.

Zachycování skládkového plynu

Odpadový průmysl je v USA zodpovědný za značné množství emisí metanu. Metan je přitom skleníkovým plynem, který má na planetu horší negativní dopady než oxid uhličitý. Proto je důležité emisím předcházet nebo skládkový plyn zachycovat. Skládkové plyny lze využívat energeticky, tím že se přeměňují na elektřinu nebo zpracovávají na obnovitelný zemní plyn (RNG nebo biometan).

I tak se značná část ale dostává do atmosféry. Obecně se to připisuje tomu, že jímání plynu je nedostatečné, uzávěry drenáží jsou nedostatečné a i údržba není tak kvalitní, jak by mohla či měla být. Úniky metanu je možné přičíst i povětrnostním podmínkám a podmínkám životního prostředí. Podle americké EPA vypustil v roce 2021 americký odpadový průmysl více než 85 milionů metrických tun metanu, což z něj činí třetí největší průmysl s emisemi metanu.

Nejde ale jenom o to, že by emise metanu mohly být schromážďovány a využívány energeticky. Z ekonomického hlediska je to potenciální příjem, o který obor přichází. Odhadem se jedná o 6 miliard dolarů ročně na základě zhodnocení obnovitelného zemního plynu (RNG).

Monitorování skládek pomocí dronů