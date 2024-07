V reaktoru druhého výrobního bloku JE Dukovany je opět palivo, odstávka se blíží ke konci

Energetici po téměř dvou měsících probíhajících prací v rámci odstávky zavezli palivo do reaktoru druhého výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Do ukončení plánované odstávky energetikům zbývá zvládnout ještě zhruba čtvrtinu plánovaných prací. Aktuálně probíhá kompletace reaktoru a příprava výrobní technologie na další více jak roční provoz bloku. Další tři bloky elektrárny Dukovany jsou v provozu na nominálním výkonu.

Druhý výrobní blok Jaderné elektrárny Dukovany odstavili operátoři 24. května pro plánovanou údržbu zařízení a výměnu části paliva. Na jejím začátku čekalo techniky přes 18 tisíc pracovních příkazů, včetně speciálních kontrol zařízení primárního okruhu, které se provádí jednou za osm let. „Díky úspěšnému dokončení všech plánovaných činností a vyhovujících výsledků kontrol a zkoušek zařízení primárního okruhu, včetně tlakové nádoby reaktoru, jsme opět do reaktoru zavezli palivo, které jsme z části doplnili o čerstvé,“ sdělil Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

V každém z dukovanských reaktorů je 349 kazet. Po úplném vyvezení všech kazet do sousedního bazénu skladování před šesti týdny obsluha zavážecího stroje zpět do reaktoru zavezli 259 původních a 90 čerstvých kazet, z nichž 78 je palivových a 12 regulačních. Na druhém výrobním bloku jde o první vsázku určenou pro nový zvýšený nominální výkon 1475 MWt.

ČEZ palivo zaváží ze svých zásob, které začal navyšovat už ve druhé polovině minulého desetiletí. Díky rozšíření skladovacích zásobníků by měl ČEZ do konce letošního roku navýšit zásoby v JE Dukovany až na pět let. „Dukovany, stejně jako Temelín, chceme provozovat nejméně šedesát let, což je aktuálně běžná světová praxe. S tím vedle povinnosti perfektní znalosti stavu klíčových komponent souvisí i zajištění dostatečných zásob paliva, včetně diverzifikace dodavatelů, kterou se v uplynulých letech podařilo úspěšně zajistit,“ dodává člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdan Zronek.

Ukončení odstávky energetici předpokládají počátkem srpna. Přesný termín opětovného zahájení výroby druhého bloku ČEZ upřesní v návaznosti na průběh zbývajících plánovaných činností a na výsledky prováděných kontrol a testů.