V Paříži se pokračuje v přípravě nové mezinárodní smlouvy o znečištění životního prostředí plasty

Na 60 ministrů a dalších vysokých představitelů zemí z celého světa diskutovalo v Paříži na téma podpory udržitelné spotřeby, výroby a cirkulární ekonomiky plastů, a také udržitelného nakládání s odpadem plastů. Na tomto ministerském setkání k přípravě nové mezinárodní smlouvy o znečištění životního prostředí plasty zastoupovala Českou republiku náměstkyně ministra životního prostředí Eva Volfová (STAN).

Účastníci se seznámili s nejnovějšími odbornými poznatky, včetně studie OECD. Ta odhaduje, že pokud nebudou přijata adekvátní opatření, globální produkce plastů do roku 2060 ztrojnásobí. Jednotlivé státy proto prezentovaly příklady opatření na omezení jednorázových plastů.

Náměstkyně ministra Eva Volfová sdílela zkušenosti z České republiky, zejména s přijetím a následnou implementací strategického rámce Cirkulární Česko 2040, který vláda ČR schválila v roce 2021. Uvedla mimo jiné, že důležitým opatřením v dosažení cirkularity je podpora udržitelného designu výrobků jako využití recyklovaných surovin ve výrobních procesech, opravitelnost a prodlužování životnosti výrobků. Klíčovým opatřením je rozšířená odpovědnost výrobce, a rovněž zahrnutí environmentálních nákladů do cen výrobků.

Jedním z řešení omezování plastové produkce je opětovné používání plastů, to by mohlo být do dvou let prostřednictvím zálohového systému PET lahví a plechovek zavedeno i v Česku. „O zálohování petek a plechovek se diskutuje velmi dlouho, ale teprve naše vláda našla odvahu představit postupné kroky k zavedení systému do praxe. Náklady na jeho zavedení i provoz ponesou výrobci a dovozci nápojů, občané jen zaplatí vratnou zálohu za obal, která se jim zase vrátí bez ohledu na to, zda budou nakupovat ve velkém supermarketu, malém obchodě nebo na internetu. Díky tomu bychom měli být schopni do pěti let od zavedení systému vysbíráme 90 % plastových lahví a plechovek, čímž také splníme naše evropské závazky. Cirkulární ekonomika je budoucnost a zálohování je její součástí,“ uvedl při příležitosti představení tezí k novému zálohovému systému v ČR ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Na pařížské ministerské setkání navazuje ve dnech 29. 5. – 2. 6. 2023 druhé zasedání Mezivládního vyjednávacího výboru pro přípravu nové mezinárodní smlouvy o znečištění plasty, probíhající v rámci Programu OSN pro životní prostředí (UNEP).