V Dubaji skončila konference COP 28. Zda se emise skutečně sníží, se dozvíme na příštím ročníku

Po dobu 12 tisíc let činily exhalace CO2 v zemské atmosféře průměrně 280 ppm. Počínaje rokem 1890 začalo lidstvo ve velkém spalovat fosilní paliva, jako uhlí, ropné produkty a zemní plyn až dospělo k exhalacím CO2 ve výši 420 ppm. Každý den v současnosti spotřebováváme 103 milionů barelů ropy, 1 milion tun uhlí a 3 miliony kubických stop plynů. Kromě toho dochází v důsledku oteplování k postupnému tání ledovců a k uvolňování další množství CO2.

Více než 80 % energie stále získáváme z fosilních paliv. Spotřeba energií neustále roste – ročně průměrně o 2,3 %. Při pokračování tohoto trendu by se oceány oteplovaly i z odpadního tepla.

Aktuální studie světových vědců Global Carbon Project uvádí, že světové emise CO2 se letos zvýší o 1,1 % proti roku 2022. Hlavními „tahouny“ budou Čína s plus 4,2 % a Indie s 8,2 % a letecká doprava.

Někteří vědci tvrdí, že cíl Pařížské klimatické dohody - omezit do roku 2050 globální oteplování o max. 1,5 stupně Celsia - selhává a nebude s největší pravděpodobností splněn. K nim se přidal i miliardář Bill Gates s výzvou k finanční pomoci nejchudším.

OSN varuje, že dosavadní opatření v oblasti ochrany klimatu jsou stále nedostatečná. Cíle přislíbené v současnosti by vedly do roku 2030 ke snížení emisí skleníkových plynů o 2 % proti roku 2019. Pro dosažení cílů 195 zemí OSN by měl pokles činit 43 %. Svět musí urychleně přestat dotovat fosilní paliva, jako jsou uhlí, plyn a ropa.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) ve zprávě z letošního července hodnotí pokroky v oblasti čisté (udržitelné) energie za rok 2022 jako dynamické, když: