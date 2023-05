Uprostřed válečného konfliktu Ukrajina otevírá větrné elektrárny

Od té doby, co během loňského února obsadili ruští vojáci Ukrajinu, napadená země dokončila výstavbu více pobřežních větrných turbín než Anglie, která nainstalovala pouze dvě pobřežní větrné turbíny.

Před několika dny začala do ukrajinské sítě dodávat elektřinu větrná farma Tyligulska. Je první farmou postavenou v konfliktní zóně, jelikož leží pouhých 60 mil (100 km) od frontové linie v jižním regionu Mykolajiv. V první fázi bylo vybudováno 19 turbín, které mají instalovaný výkon 114 MW, dokáží vyrobit až 390 000 kWh a mohou dodávat elektrickou energii do 200 000 domácností ročně. Do výstavby investovala ukrajinská energetická společnost DTEK 200 milionů eur.

Ve druhé fázi se počítá s tím, že bude přidáno až 64 turbín, aby se zvýšil potenciální výkon na 500 MW. Taková kapacita udělá z Tyligulska největší pobřežní větrnou farmu ve východní Evropě. Projekt počítá s tím, že vytvoří dostatek energie pro až půl milionu domácností.