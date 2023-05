Úklid v Praze funguje na baterky

Pražské služby se připravují na elektrickou budoucnost a plnění závazků, vyplývajících z Klimatického plánu hlavního města. Firma otestovala minulý týden v centru metropole elektrický samosběrný vůz značky RAVO 5 eSeries. Ten by mohl v budoucnu doplnit stávající flotilu bezemisní techniky Pražských služeb.

Přechod na bateriový pohon u menších vozů a techniky už probíhá. Elektrifikace samosběrů však představuje samostatnou výzvu. Tyto stroje totiž plní nezastupitelnou roli při čištění a údržbě silnic. „Testování posunulo úvahy o elektrifikaci vyšší hmotnostní kategorie vozů. Technicky vzato jde o logickou evoluci komunální techniky. Její elektrifikace začala u malé techniky, pokračovala chodníkovými zametacími vozy, osobními automobily a vyvrcholí u velkých nákladních vozů. Testování potvrzuje naši snahu plnit závazky plynoucí z Klimatického plánu hl. m. Prahy 2020-30,“ říká František Hodan, ředitel Závodu Úklid a čištění komunikací.

Takovýto samosběr by skutečně nebyl prvním elektrickým vozem v arzenálu společnosti. „Pražské služby začaly s elektrifikací před lety, když nakupily 25 elektrických vysavačů Glutton. Ty o několik let později doplnily chodníkové zametací stroje Bucher Citycat 2020 ev a Green machines, které brázdí ulice metropole od roku 2018. Primárně pro historické centrum metropole a blízké okolí," říká mluvčí společnosti Alexandr Komarnický a dodává: „Lokální emise jsou palčivým problémem měst, proto je potřeba využívat všechny cesty k jejich snižování. To bateriové stroje umožňují. Bonusem je i výrazně nižší hluková zátěž.“

Z toho důvodu baterie pomalu vytlačují fosilní paliva i v pracovním arzenálu. Společnost má 13 plotostřihů, 10 elektrických motorových pil, 10 fukarů a 13 křovinořezů. „Za zmínku stojí i náš inovativní přístup k rozšiřování vozového parku o elektrokola, elektrické skútry a samozřejmě o elektromobily. Ty se objevují ve vybraných provozech. Zaměstnanci tak mají možnost lépe kontrolovat čistotu ulic,“ pokračuje ředitel František Hodan.

Ačkoli technologie kráčí mílovými kroky kupředu, stále se na elektrické vozy dá dívat jako na relativní novinku. Tomu odpovídá i cenovka, zatím vyšší než za konvenční techniku. Pořizovací cenu však kompenzují nižší provozní náklady. A to až o 75 %, jak potvrdil provoz stávající elektrické flotily. „V dalších letech počítáme s nasazením elektrických vozidel na obsluhu košů, úklid stanovišť separovaného odpadu a další postupnou náhradou osobních a dodávkových vozidel, pohybujících se zejména v centru metropole,“ dodává mluvčí společnosti Alexandr Komarnický.

RAVO 5 eSeries v kostce:

rychlost až 40 km/h,

nosnost až 4900 kg,

konstantní přítlak kartáčů, který prodlužuje jejich životnost,

hydraulické přední odpružení s automatickým vyrovnáváním,

ergonomická kabina, nastavitelné prvky, centrální zamykání,

inteligentní datový řídicí systém Horizon,

systém kontroly pevných částic PM2,5 a PM10,

výsyp nečistoty přímo do kontejneru,

efektivní čištění chodníků a nečistoty u krajů obrubníků,

odstraňování plevelů šetrně k životnímu prostředí,

systém recyklace vody snižuje emise prachu,

ideální pro rychlé čištění nádob nebo městského mobiliáře,

ideální pro vysávání listí a pro vyprazdňování odpadkových košů,

tichý balíček snižuje hladinu hluku RAVO 5 iSeries o 15 %.

Testování zametacího samosběrného stroje RAVO 5 eSeries probíhalo ve dnech 15. až 19. května 2023 v historickém centru hlavního města.