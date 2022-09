Třinecké železárny: Podpora formou kompenzací za ztráty je zcela nedostatečná

Vláda schválila pomoc firmám s cenami elektřiny a plynu. Energeticky náročné podniky mohou žádat o podporu na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu. V programu se předpokládá s alokací až 30 miliard korun.

Podpora 50 až 70 %

„Uvědomujeme si, jak důsledky ruské invaze na Ukrajině a navazující energetické války dopadají na naše firmy. Proto jsme pro ně připravili pomoc, která bude vycházet z Dočasného rámce Evropské komise. Podle našich výpočtů by to mělo být až 30 miliard korun,“ říká Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu. Pomoc je zaměřena především na podniky s vyšším odběrem energií, těm, které mají odběry nižší, by vláda měla pomoci zastropováním cen elektřiny a plynu.

„I když ani tento program není ideální, má značné zpoždění a kvůli omezením daným Evropskou komisí nemusí být pro řadu firem dostatečnou podporou, tak věříme, že alespoň z části poskytne pomoc těm nejvíce dotčeným podnikům s cenami energie již v letošním roce,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Svaz přitom přijetí programu inicioval už od začátku jara.

O podporu budou moci žádat firmy, které vykonávají podnikatelskou činnost v zemědělství, lesnictví, rybářství nebo v těžebním a zpracovatelském průmyslu. Zároveň se musí jednat o energeticky náročné podniky, čili podniky, u kterých náklady na energie přesáhnou 3 % hodnoty produkce. „Energeticky náročné podniky budou mít nárok až na 200 milionů korun, ostatní až na 45 milionů korun,“ uvádí ministr.

Firmy žádající o pomoc pro energeticky náročné firmy budou muset doložit, že jsou v provozní ztrátě, přičemž alespoň polovina této ztráty musí být způsobena náklady na energie. Podniky pak budou mít nárok na podporu ve výši 50 % způsobilých nákladů. V případě některých druhů odvětví bude možné, že podpora dosáhne až 70 % způsobilých nákladů.

"Ostatní podniky budou mít na pomoc nárok v případě, že jejich náklady na energie vzrostou alespoň dvojnásobně. Srovnávat se bude období od 1. února do 31. prosince tohoto roku s průměrnými náklady na energie v minulém roce," doplňuje ministerstvo v tiskové zprávě.

Bude to dost?