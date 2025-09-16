Tepelná čerpadla čeká přelomová změna. Evropský zákaz fluorovaných plynů otevírá dveře propanu

Plánované omezení fluorovaných plynů v Evropské unii už teď ovlivňuje trh s tepelnými čerpadly. Výrobci se totiž začínají orientovat na přírodní chladiva – především pak na propan, který nabízí vysokou účinnost i při mrazech a minimální vliv na klima. Díky schopnosti ohřát vodu až na 70 °C je ideální i pro starší budovy s klasickými radiátory. Jeho širšímu nasazení zatím brání přísné bezpečnostní normy, podle odborníků se přesto může stát novým standardem ekologického vytápění.
Evropský parlament v roce 2024 schválil novou regulaci, která postupně zakáže používání fluorovaných plynů. Ty mají zcela vymizet do roku 2050 a výrobci budou muset hledat alternativní řešení zejména v oblasti klimatizací a tepelných čerpadel. Uživatelé přesto mohou zůstat částečně v klidu – nová legislativa nijak neomezí provoz ani servis stávajících zařízení a bude platit pouze pro nová čerpadla. Další výjimky se týkají například farmaceutického nebo chemického průmyslu, kde jsou tyto látky obtížněji nahraditelné.
Podle odborníků povede zákaz fluorovaných plynů k rychlejšímu rozšíření čerpadel na přírodní chladiva. Jako jedno z nejslibnějších řešení se zatím jeví propan díky možnosti všestranného použití i schopnosti zvládat teplotní extrémy. „Tato látka má téměř nulový vliv na globální oteplování, zároveň nabízí vysokou účinnost i při nízkých venkovních teplotách,“ vysvětluje Tomáš Křivánek, produktový manažer společnosti Enbra.
Za hlavní výhody označuje především možnost provozu i v chladném počasí, kdy standardní tepelná čerpadla často ztrácejí výkon. Zato propanová zařízení dokáží dodat do otopné soustavy vodu o teplotě až 70 °C, což je zásadní pro starší domy s klasickými radiátory. „Díky tomu odpadá nutnost kompletní rekonstrukce otopného systému,“ doplňuje odborník.
Hořlavost propanu vyžaduje vyšší nároky na bezpečnost
Hermeticky uzavřený okruh, senzory a pojistky proti úniku, omezené množství chladiva i přísné montážní normy – to všechno jsou požadavky pro instalaci propanového tepelného čerpadla. Obavy z hořlavosti propanu jako chladící látky se podle Křivánka často přeceňují, přesto je ale nutné dodržet pár základních pravidel.
„Pokud instalaci provádí proškolená firma, je provoz propanového čerpadla stejně bezpečný jako u běžných elektrických nebo plynových spotřebičů. Důležitá je správná projektová dokumentace a dodržení ochranné zóny kolem venkovní jednotky,“ upozorňuje Křivánek a dodává, že pokud dojde k podcenění instalace, mohou nastat problémy nejen s bezpečností, ale i s účinností celého systému. V praxi to znamená například povinnou vzdálenost jednotky od oken, dveří či odvodňovacích šachet.
Další výhodou propanových čerpadel je prostorová nenáročnost. Často se totiž vyrábějí v provedení monoblok, kdy je celý systém umístěn mimo dům. Uživatel tak ušetří místo v technické místnosti a zároveň sníží náklady na stavební úpravy. Moderní jednotky se navíc vyznačují nízkou hlučností, která v nočním provozu klesá i pod 35 decibelů.
Cesta k udržitelnosti? Propan jako nový standard
Propanová tepelná čerpadla se díky kombinaci účinnosti a nízkého klimatického dopadu řadí k nejperspektivnějším technologiím na trhu. Využití přírodních chladiv je navíc v souladu s klimatickými cíli Evropské unie, která se snaží snížit závislost na fosilních zdrojích a omezit emise skleníkových plynů.
Odborníci očekávají, že propan se v příštích letech stane hlavním chladivem pro domácí tepelná čerpadla. Rozhodne ale kvalita projektu a instalace – jen ty zajistí, že zařízení bude fungovat efektivně, bezpečně a dlouhodobě. „Propanová čerpadla jsou technologicky složitá, ale zároveň představují cestu k udržitelnému vytápění. Pokud budou správně navržena a nainstalována, mají velký potenciál stát se novým standardem,“ předpovídá Křivánek.
