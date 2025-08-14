Stanovisko SP ČR k novele vyhlášky: Změny komplikují rozvoj obnovitelných zdrojů

Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje novelu vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Návrhem dochází k zajištění souladu vyhlášky s právem EU, a to implementací směrnice EP a Rady (EU) 2024/1275 ze dne 24. dubna 2024 o energetické náročnosti budov a směrnice EP a Rady (EU) 2024/3019 ze dne 27. listopadu 2024 o čištění městských odpadních vod.
Dále dochází k upřesnění a doplnění požadavků, které byly identifikovány aplikační praxí. Např. dochází k upřesnění pravidel pro určování odstupových vzdáleností doplněním způsobu stanovení vzájemných odstupů staveb v rámci požadavků na jejich umisťování, dochází také k upřesnění některých technických požadavků (např. revizí) a k zpřesnění formulace požadavku na mechanickou odolnost a stabilitu staveb. Návrh také doplňuje některé indikativní odkazy na technické normy u vybraných ustanovení týkajících se požadavků na výstavbu, zejména u požadavků na přístupnost a vzduchotechniku.
Stanovisko Svazu průmyslu
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) upozorňuje, že nově vložené požadavky na stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (OZE) jsou v mnoha případech nadbytečné, nejasné nebo vzájemně rozporné a mohou zásadně zkomplikovat povolovací proces. Kritizuje zejména dopady na připravené projekty fotovoltaických elektráren, u nichž by omezení využitelné plochy a nutnost přeprojektování mohly vést až k jejich zrušení, a požaduje dostatečné přechodné období. Dále upozorňuje na neprovázanost s jinými právními předpisy, což může vést k rozporům a prodlužování řízení. Zásadní připomínky se týkají i konkrétních paragrafů – například požadavků na parkovací místa pro kola, vedení sítí v blízkosti bystřin, oplocení FVE, požadavků na mechanickou odolnost staveb či povinné parametry pro dobíjecí infrastrukturu, kde SP ČR prosazuje úpravy v souladu s evropskými směrnicemi a technickou i ekonomickou proveditelností.
Kritika se zaměřuje také na specifické požadavky pro větrné a fotovoltaické elektrárny, například minimální výkon VTE, tvar konstrukce, nepropustnost podlah, technologie proti námraze či kolizím s ptáky, barevnost listů rotorů, osvětlení staveb a umístění či rozestupy modulů FVE. SP ČR požaduje vypuštění nebo přeformulování ustanovení, která považuje za technicky nerealizovatelná, neodůvodněná, nadbytečná či v rozporu s praxí, a varuje před plošnými limity s negativním dopadem na ekonomiku projektů a konkurenceschopnost ČR. Zásadní je i odmítnutí nových pravidel pro připojení OZE a zdůraznění, že obnovitelné zdroje nelze omezit pouze na tzv. akcelerační zóny. SP ČR žádá zapracování připomínek, aby byla zajištěna právní jistota, stabilita investičního prostředí a souladu s cíli dekarbonizace i evropskou legislativou.
Připomínky Svazu průmyslu k Návrhu vyhlášky o požadavcích na výstavbu (2025)
