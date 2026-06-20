Stabilita a výhodné ceny lákají. Od startu války na Blízkém východě si ČEZ Prodej za dodavatele vybralo o třetinu více domácností

I čtvrt roku po začátku konfliktu v Íránu se stále potvrzuje, že české domácnosti vnímají značku ČEZ Prodej jako jistotu v nejisté době. Po začátku krize v Hormuzském průlivu zaznamenala společnost výrazný nárůst zájmu o své produkty, který přetrvává až do současnosti. Oproti stejnému období loňského roku se počet nových smluv zvýšil o třetinu a výrazně narostla poptávka po fixacích na dva a tři roky.
Nejvýraznější nárůst počtu nových smluv zaznamenal ČEZ Prodej hned v březnu, tedy v prvním měsíci po začátku konfliktu na Blízkém východě. Oproti únoru stoupla poptávka po smlouvách na elektřinu o 60 procent, u plynu dokonce narostl zájem až na dvojnásobek. Tento trend dál pokračoval i v následujících měsících. V dubnu a květnu byl v porovnání počet nových smluv vyšší o zhruba polovinu.
„V ČEZ Prodej dlouhodobě nabízíme našim zákazníkům stabilitu, jasnou strategii a jistotu. Krize na Blízkém východě opět ukazuje, že domácnosti takový přístup zvlášť v těžkých obdobích vyhledávají. Díky naší nákupní strategii se nám nejdéle ze všech velkých dodavatelů daří stále držet ceny na stejných úrovních,“ doplňuje Tomáš Kadlec, generální ředitel ČEZ Prodej.
Zákazníci ČEZ Prodej tak mají stále dostupné stejné produkty a podmínky, jako před začátkem hormuzské krize. Největší zájem je o fixace na dva a tři roky, u plynu dokonce tvoří téměř 90 procent nových smluv. V případě elektřiny se poptávka po tříletých fixacích výrazně navýšila – jejich podíl na nových smlouvách narostl na dvojnásobek.
Prostor, jak mohou zákazníci ušetřit, ale není jenom o samotných cenách dodávek. Další cestu k úsporám zákazníkům poskytují možnosti nové energetiky, kterých můžou u ČEZ Prodej využívat naplno. Domácnostem s chytrým měřením, které chtějí aktivně pracovat se svojí spotřebou elektřiny, je k dispozici Dynamický tarif. V tom má domácnost výhodnější spotřebu v časech, kdy je elektřina vyráběna levněji díky obnovitelným zdrojům nebo síť není zatížena vysokým odběrem. Na silové elektřině tak výrazně ušetří – v průměru až 10 %. Domácnosti s fotovoltaikami zase můžou využít například možností flexibility.
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