SP ČR připomínkoval zřízení Rady vlády pro využití výnosů z dražeb emisních povolenek

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) uplatnil připomínky k návrhu na zřízení a statutu Rady vlády pro využití výnosů z dražeb emisních povolenek. SP ČR požaduje, aby byl do návrhu statutu doplněn seznam organizací a orgánů státní správy, které budou členy Rady, protože bez těchto informací je návrh neúplný.
Dále SP ČR požaduje, aby byli mezi členy Rady zahrnuti také zástupci průmyslu, tedy ti, kteří budou primárně příjemci finančních prostředků z dražeb emisních povolenek. Jako alternativa je navrženo, aby byl zástupce SP ČR alespoň stálým hostem. U rozhodovacího procesu SP ČR navrhuje, aby Rada v případě, kdy nebude hlasováním dosažen konsenzus, předložila návrh k rozhodnutí vládě spolu se svým stanoviskem. Tím bude zabezpečeno, že vláda obdrží nejen většinové stanovisko, ale také informace o nesouhlasných postojích menšinových členů a jejich odůvodnění. Tento požadavek vychází z obavy, že by bez všech potřebných informací mohlo dojít k neobjektivnímu rozhodování, které by nezohledňovalo dopady v podmínkách ČR.
