Praha schválila rozšíření fotovoltaik na budovách města

Rada hl. m. Prahy dnes schválila další postup v rozšiřování obnovitelných zdrojů energie na městských budovách. Na základě jejího usnesení budou podány žádosti o dotace na další výstavbu tentokrát pěti nových fotovoltaických elektráren (FVE) na bytových domech v majetku hlavního města a zároveň bude dokončeno financování 25 již zrealizovaných instalací. Celkem se bude jednat o výrobny o výkonu přes 470 kWp s předpokládanou dotací více než 10 milionů korun.
Nové instalace vzniknou na čtyřech bytových domech v ulici Karla Hlaváčka v Praze 8 a na jednom domě v ulici Bobkova na Černém Mostě. Na předmětné výrobny požádá příspěvková organizace Pražské centrum obnovitelné energie (PCOE), která je v gesci primátora hl. m. Prahy, dotaci z programu Nová zelená úsporám – Modernizační fond.
Dalších 25 výroben o celkovém výkonu 339 kWp již bylo v minulosti realizováno, ale dosud nebylo požádáno o dotaci. Praha prostřednictvím restrukturalizované příspěvkové organizace pod novým vedením tento stav napravuje. Předpokládaná dotační podpora na realizované projekty za cca 21,7 milionů korun bude v předpokládané výši 7,5 milionu korun. Současně hlavní město napravilo řadu účetních pochybení z minulých let, kdy byly z investičních prostředků organizace chybně hrazeny provozní náklady na servis FVE. Celkem se jednalo o 1,49 milionu korun. Je předpoklad, že se v tomto roce podaří realizovat všechna nápravná opatření po předchozím vedení tak, aby mohla organizace plnohodnotně fungovat a plnit úkoly zřizovatele.
„Praha potřebuje jasný a důvěryhodný plán rozvoje obnovitelných zdrojů. Proto nejen pokračujeme v instalacích solárních panelů, ale zároveň napravujeme chyby, které se v minulosti staly. Chci, aby projekty Pražského centra obnovitelné energie byly od začátku do konce vedeny transparentně a efektivně – s maximálním využitím externího financování a bez jakýchkoliv nejasností,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Současný ředitel PCOE Zbyněk Petruška k tomu dodal: „Jsem rád, že se nám podařilo současně realizovat nápravná opatření a zároveň rozvíjet organizaci podle požadavku hlavního města. Díky dnešnímu rozhodnutí získáme finance na další rozvoj obnovitelných zdrojů pro naše organizace. Bez těchto opatření by Praha bohužel o tyto nemalé prostředky přišla.“ Vyrobená energie z nových i stávajících FVE je a bude využita v příspěvkových organizacích hlavního města prostřednictvím aplikace Aktivní zákazník. Dokončení nových instalací se předpokládá ve třetím čtvrtletí roku 2025.
