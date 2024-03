ŠKODA JS dodá nové díly pro ovládání reaktorů Dukovanské elektrárny za téměř 1 miliardu korun

Strojírenská společnost ŠKODA JS dodá v letech 2025 – 2028 nové sady pohonů regulačních kazet pro jadernou elektrárnu Dukovany. Jedná se o prvky horního bloku reaktoru, které zajišťují jeho stabilní výkon, případně umožňující regulaci.

Plzeňská firma na základě vítězství ve veřejné soutěži již uzavřela kontrakt, jehož hodnota se blíží 1 miliardě korun. Kompletní dodávka včetně opce se týká celkem 98 těchto strojírenských sestav. Ty jsou několik metrů dlouhé, z nerezové oceli, vyrobené s minimálními tolerancemi a vyžadující mimořádnou spolehlivost. Ze strany plzeňské firmy nejde o první dodávku. Do Dukovany už Škoda JS v minulosti dodala 116 kusů zařízení tohoto typu.

„Pohony regulačních prvků určené pro systém kontroly a řízení reaktoru VVER 440 patří mezi naši důležitou sériovou produkci. Mimo Dukovany je dodáváme i do několik ukrajinských elektráren. Momentálně je připravena k expedici jejich sada do Rovenské jaderné elektrárny,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ŠKODA JS a.s. František Krček.

„Dodávky nových pohonů pro JE Dukovany jsou časově rozděleny do šesti samostatných etap počínaje rokem 2025. Jde o naši další významnou referenci a vzhledem k tomu, že se počítá s minimálně šedesátiletým provozem dukovanské elektrárny, je v případě našeho úspěchu ve veřejné soutěži pravděpodobné jejich pokračování,“ dodal místopředseda představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. Petr Altschul.