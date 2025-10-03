Sdílení elektřiny: Příležitost pro úspory a udržitelnost průmyslových podniků

Co začalo jako řešení pro domácnosti a menší komunity, dnes využívají i průmyslové podniky. Sdílení elektřiny se stává cestou k úsporám i k udržitelnějšímu provozu.Podle dat Elektroenergetického datového centra (EDC) dosáhl tento model jen za červenec rekordních 9 540 MWh – tedy objemu, který by vystačil na spotřebu více než 30 tisíc domácností. Celkově se od začátku roku nasdílelo přes 43 GWh elektřiny, což odpovídá zhruba spotřebě veřejného osvětlení v Brně po dobu tří let.
Kolik lze ušetřit na sdílení elektřiny
Sdílení elektřiny probíhá v rámci skupin účastníků, mezi nimiž mohou být rodiny, bytové domy nebo energetická společenství. Cena za sdílenou elektřinu se určuje mezi členy skupiny a někdy může být nulová.
