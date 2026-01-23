Rok 2025 byl výrazně chladnější než rok 2024, ale celkově jen lehce nadprůměrný

Rok 2025 přinesl v meziročním srovnání s rokem 2024 nárůst náročnosti na vytápění o 15 %. V celkových dodávkách tepla pro domácnosti pro vytápění a ohřev vody se to projevilo meziročním nárůstem mezi 7 až 8 %. Patnáctiletý průměr náročnosti na vytápění let 2010 až 2024 ale loňský rok překonal jen minimálně, o pouhých 1,7 %.
„V porovnání s patnáctiletým průměrem let 2010 až 2024 byl minulý rok náročnější na vytápění jen nepatrně, o 1,7 %,“ uvedl ředitel Teplárenského sdružení České republiky Jiří Vecka. „Spotřeba tepla v bytech sice meziročně stoupla o 7 až 8 %, ale po dvou výrazně teplých letech se fakticky jen vrátila na průměrnou úroveň. Pokud měly domácnosti správně nastavené zálohy na dlouhodobější průměr spotřeby tepla a nepřetápěly, neměly by se při vyúčtování dodávky tepla za rok 2025 setkat s výraznými nedoplatky,“ uklidňuje domácnosti Jiří Vecka.
Období s vytápěním (leden až květen a září až prosinec) mělo v roce 2025 průměrnou teplotu 5,93 °C s 246 dny, kdy byly celorepublikově splněny podmínky pro vytápění. Bylo přesně o 1,5 °C chladnější než v roce 2024 s průměrnou teplotou 7,43 °C a jen 219 dny vytápění.
Podle měsíců byl rok 2025 meziročně teplejší jen velice mírně v lednu (o 0,8 °C) a prosinci (o 0,2 °C). Naopak výrazně chladnější byl zejména v únoru (o 6,7 °C), březnu (o 2,0 °C), květnu (o 3,3 °C) a říjnu (o1,8 °C).
