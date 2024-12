Rada formálně přijala nařízení o obalech a obalových odpadech. Dva státy se zdržely hlasování

Legislativní proces nařízení o obalech a obalových odpadech dospěl ke svému konci. Jak vypadá výsledná podoba právního předpisu, přinášejícího značné množství změn, které budou navíc do legislativy zapracovávány prostřednictvím delegovaných aktů?

Stávající směrnice nestačí

Množství obalových odpadů se v EU rapidně zvyšuje. „V roce 2022 vyprodukovala EU téměř 186,5 kilogramu odpadních obalů na osobu, z nichž 36 kg byly plastové obaly. To znamená, že každá osoba v EU vyprodukuje denně půl kilogramu obalových odpadů,“ uvádí Rada Evropské unie v tiskové zprávě.

Stávající evropská směrnice o obalech a obalových odpadech z roku 1994, která upravuje pravidla pro předcházení vzniku obalových odpadů a nakládání s nimi ve všech členských státech, byla sice několikrát revidována, i tak se ale jejím prostřednictvím nepodařilo snížit negativní dopady obalů na životní prostředí.

Proto Evropská komise v listopadu 2022 předložila návrh nařízení o obalech a obalových odpadech, které stávající směrnici nahrazuje a aktualizuje pravidla. O rok později Evropský parlament přijal postoj k nařízení, v prosinci 2023 tak učinila Rada a 4. března letošního roku dosáhly po dvou kolech neformálních jednání předběžné dohody.

16. prosince Rada EU nařízení o obalech a obalových odpadech (The Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR), které má významně omezit produkci obalových odpadů, formálně přijala. Nařízení, které pokrývá celý životní cyklus obalů, stanovuje závazné cíle pro opětovné použití, omezuje některé druhy obalů na jedno použití a vyžaduje, aby i hospodářské subjekty v co největší míře snížily používání obalů.

Nařízení je problematické