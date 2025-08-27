PVK doporučují: po návratu z dovolené odtočte vodu do "studené" teploty

Doba dovolených se krátí a také hlavní město zažilo v letních měsících vysoké teploty. Pražské vodovody a kanalizace tak nabízejí jednu zcela zásadní radu.
Zvýšená teplota vody v domovních rozvodech současně s delší dobou nepoužívání totiž může způsobit změnu především senzorických vlastností pitné vody – vůně a chuti. „Zcela zásadním opatřením pro zajištění bezpečnosti provozu domovních rozvodů a udržení kvality dodávané pitné vody je dostatečné odtočení pitné vody do konstantní ,,studené" teploty,“ zdůraznil tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
PVK kontrolují kvalitu pitné vody na předávacích místech do distribučního systému, po trase distribuce, v jednotlivých vodojemech a také přímo u spotřebitelů. Kvalita pitné dodávaná spotřebitelům vyhovuje Vyhlášce č. 252/2004 Sb. v platném znění. V loňském roce bylo odebráno ve spolupráci s úpravnami vody na sedm tisíc vzorků pitné vody dodávané do pražské vodovodní sítě.
PVK provozují vodovodní síť o délce 3 698 kilometrů, délka vodovodních přípojek činí 897 kilometrů. V metropoli je 68 vodojemů o celkové kapacitě 752 394 m3. Pohyb vody zajišťuje 53 čerpacích stanic. Hlavní město Praha je zásobováno ze tří vydatných zdrojů – z Úpravy vody Želivka, Úpravy vody Káraný a z Podolské vodárny. PVK zásobují pitnou vodou 1,3 miliónu obyvatel metropole a 250 tisíc obyvatel Středočeského kraje.
Zákazníci vše o kvalitě pitné vody, její kontrole či péči o domovní rozvody naleznou v tomto odkazu: https://www.pvk.cz/vse-o-vode/pitna-voda/
Komentáře